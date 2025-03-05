Uzman isimden o şehirlere alarm! Mardin, Şanlıurfa, Kilis, Malatya, Ağrı dikkat

SAĞLIK RİSKLERİ VE UZMAN UYARILARI

Uzmanlar, bu toz bulutlarının içerisinde mantar ve bakteri gibi zararlı mikroorganizmalar bulunabileceğini belirtiyor. Bu nedenle, solunum yolu rahatsızlıkları olanların daha dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor. Prof. Dr. Şen, toz taşınımının bronşlarda ve akciğerlerde tahribata yol açabileceğini ifade ederek vatandaşları şu önlemleri almaya davet etti: