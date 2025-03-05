Uzman isimden o şehirlere alarm! Mardin, Şanlıurfa, Kilis, Malatya, Ağrı dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, bu hafta Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunda yoğun toz taşınımı bekleniyor. Uzmanlar, özellikle solunum yolu hastalıkları olan bireyleri dikkatli olmaya çağırırken, pencere kapatma ve maske kullanımı gibi önlemler önerdi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, bu hafta Türkiye genelinde yağış beklenmezken, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğun toz taşınımının etkili olması bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Şen, bu durumun ciddi sağlık riskleri taşıdığını belirterek vatandaşları uyardı.
TOZ TAŞINIMINDAN ETKİLENECEK BÖLGELER
Prof. Dr. Şen'in verdiği bilgilere göre, toz taşınımı Kuzey Afrika ve Suriye-Irak bölgelerinden yükselerek Türkiye'ye ulaşacak. İşte en çok etkilenmesi beklenen iller...
🔴 Mardin, Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş, Malatya ve Ağrı
🔴 Ayrıca Konya, Mersin ve Niğde gibi illerde de hava kalitesinin düşmesi bekleniyor.
SAĞLIK RİSKLERİ VE UZMAN UYARILARI
Uzmanlar, bu toz bulutlarının içerisinde mantar ve bakteri gibi zararlı mikroorganizmalar bulunabileceğini belirtiyor. Bu nedenle, solunum yolu rahatsızlıkları olanların daha dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor. Prof. Dr. Şen, toz taşınımının bronşlarda ve akciğerlerde tahribata yol açabileceğini ifade ederek vatandaşları şu önlemleri almaya davet etti:
Pencereleri kapalı tutun: Tozun iç mekanlara girmesini önlemek için iki ila üc gün boyunca pencerelerin kapatılması tavsiye ediliyor.
Maske kullanın: Dışarı çıkmak zorunda kalan bireylerin solunum yolu hastalıklarından korunmak için maske takması öneriliyor.
Bol su tüketin: Vücudun toksinlerden arınması ve solunum yollarının rahatlaması için su tüketiminin arttırılması gerekiyor.
Açık hava aktivitelerinden kaçının: Toz konsantrasyonunun yüksek olduğu günlerde dışarıda uzun süre vakit geçirilmemesi öneriliyor.