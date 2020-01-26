Üst üste gelen depremler sonrası... Türkiye kehaneti kan dondurdu! İşte 2020 yılı Baba Vanga kehanetleri....
Türkiye'de ve dünyada erdı ardına yaşanan depremler, yangınlar ve sel felaketleri insanları çeşitli kehanetleri araştırmaya itti. Bunlardan en ünlüsü olan ise Baba Vanga'dır. Baba Vanga'nın kehanetlerinde 11 Eylül saldırıları, IŞİD'in kurulması, Brexit süreci gibi pek çok olayı önceden ön gördüğü biliniyor. Tarihi öneme sahip bu olayları gelecekle ilgili kehanetlerinde aktaran kahin 1996 yılında yaşamını kaybetti ancak hala her sene onun tahminleri konuşuluyor. Baba Vanga'nın Türkiye için 2020 kehanetleri ise kan dondurdu. Kehanetlerinin gerçekleşmesi ile ünlenen Bulgar kahin Baba Vanga son zamanların en çok konuşulan ismi oldu. İşte dünyada büyük bir deprem beklendiğini iddia eden Bulgar Kahin Baba Vanga'nın 2020 Türkiye kehanetleri...
Tarihin en dikkat çeken kahinlerinden olan Baba Vanga, kehanetleriyle bugün bile korku salmaya devam ediyor. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen günümüzde bile birçok kehaneti gerçekleşen Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri yavaş yavaş okunmaya başlandı. Bulgaristan'da sıradan bir insan iken bir anda tüm dünyanın gözünü diktiği bir kadın haline gelen Baba Vanga'nın 2020 ve sonrası için bıraktığı kehanetleri, bizleri pek parlak bir gelecek beklemediğini gösterir nitelikte. En az ustası Nostradamus kadar ünlü olan Balkanların Nostradamus'u olarak bilinen Baba Vanga'nın 2020 kehanetlerinde neler yok ki! Ancak en çok dikkat çekenlerinden biri ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef gösterir nitelikte olanları. İşte Baba Vanga'nın korkunç kehanetlerinin tamamı...
BULGAR KAHİN BİR DEPREMİ ÖNGÖRDÜ
2004'te Hint Okyanusu'nda meydana gelen deprem ve tsunamide 230 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği doğa felaketinin bir benzerinin Asya'da yaşanacağını söyleyen Baba Vanga'nın kehanetleri bunlarla da bitmedi.
Bulgar Kahin Baba Vanga, dünyada büyük bir deprem beklendiğini iddia eden kahinlerden biri.
NOSTRADAMUS HEDEF OLARAK DİREKT TÜRKİYE'Yİ GÖSTERİYOR
Baba Vanga gibi yakından takip edilen ve tüm dünyanın söylediklerine göre önlem alınmaya çalıştığı kahinlerden biri olan Nostradamus 2019 kehanetleri ortaya çıktı. Nostradamus'un 2019 kehanetleri arasında en çok dikkat çeken ise Türkiye ile ilgili olanlar oldu. Nostradamus'un 2019 kehanetlerine göre Türkiye ile Yunanistan arasında savaş çıkacak, ölümcül depremler meydana gelecek.
Nostradamus'un söylediklerine bu denli kulak verilmesinin nedeni ise yaptığı tahminlerden bazılarının önceden gerçekleşmiş olması. Ünlü kahin Nostradamus'un Türkiye ile ilgili kehanetleri Yüzyıllar isimli kitabındaki bölümlerin yeniden okunmaya başlanmasıyla ortaya çıktı. Bunlardan en dikkat çekeni ise son günlerde Türkiye'nin gündeminde olan deprem ile ilgili olanlar oldu.
GÜNEY ASYA'DAN SONRA TÜRKİYE'DE DEPREM OLACAK
Endonezya'da meydana gelen depremler sonrası uzmanlar 'kehanet doğru mu olacak' tartışması başladı. Ancak kehanetler İngiliz uzmanları ikiye bölmüş durumda. Zira uzmanlar depremlerle ilgili Nostradamus'un Yüzyıllar adlı kitabındaki bölümleri farklı şekillerde yorumluyorlar.