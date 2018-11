ANNESİ KENDİNDEN GENÇ!

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri Can Yaman. Yakışıklı oyuncu hem dizisi hem de oynadığı reklam filmleriyle adından söz ettiriyor. Ancak Can Yaman'ın şu sıralar çok konuşulmasının başka bir nedeni var. Can Yaman'ın annesi görenleri hayrete düşürdü.