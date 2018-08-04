Ünlü isimlerin doğup büyüdüğü evler

Anthony Hopkins



Büyük yankı uyandıran ve dizi severlerin şimdiden favorileri arasına girmeyi başaran Westworld ile ünlü oyuncu Anthony Hopkins şu günlerde yine en çok konuşulan isimler arasında. Sir ünvanlı Hopkins şu sıralar Malibu, Los Angeles'da oldukça görkemli bir evde yaşasa da, ünlü sanatçının büyüdüğü ev oldukça mütevazıydı. Port Talbot'ta bulunan bitişik nizam bir evde büyüyen Galli aktörün doğup büyüdüğü yadigar evini birkaç sene önce ziyaret etmesi ve evi satın almak için yeni sahiplerine 180.000 Euro teklif etmesi bir süre manşetleri süslemişti.