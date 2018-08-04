Ünlü isimlerin doğup büyüdüğü evler
Anthony Hopkins
Büyük yankı uyandıran ve dizi severlerin şimdiden favorileri arasına girmeyi başaran Westworld ile ünlü oyuncu Anthony Hopkins şu günlerde yine en çok konuşulan isimler arasında. Sir ünvanlı Hopkins şu sıralar Malibu, Los Angeles'da oldukça görkemli bir evde yaşasa da, ünlü sanatçının büyüdüğü ev oldukça mütevazıydı. Port Talbot'ta bulunan bitişik nizam bir evde büyüyen Galli aktörün doğup büyüdüğü yadigar evini birkaç sene önce ziyaret etmesi ve evi satın almak için yeni sahiplerine 180.000 Euro teklif etmesi bir süre manşetleri süslemişti.
Justin Bieber
YouTube'a çektiği videolar ardından oldukça küçük yaşta şöhreti yakalayan ve aşklarından şımarıklıklarına kadar her olayla sansasyonların baş kahramanı olmayı sürdüren Justin Bieber de meşhur olmadan önce mütevazi bir evde oturuyordu. Bieber'in bugün sahip olduğu görkemli evin tam tersi bir yapı gösteren 3 yatak odalı ve 2 banyolu çocukluk evi, Kanada Ontario'daki 288 Willow Street'te bulunuyor. Bieber'ın büyük babasının evi sırf torununun adı sebebiyle, değerinin çok üstünde bir fiyattan satışa çıkardığını da unutmamak gerek.
Taylor Swift
Çıkardığı her şarkısı hit olan ve hızlı aşk hayatıyla daima gündemde kalmayı başaran ünlü Amerikalı şarkıcı Taylor Swift, 14 yaşına kadar 18. yüzyıl romanlarından çıkmışa benzeyen bir Pennsylvania evinde oturuyordu. Swift Ailesi'nin Taylor'ın müzik kariyeri için Nashville'e taşınması ardından boş kalan ev, 2007 senesinden beri yeni sahipleri tarafından kullanılıyor. Önceki sahiplerinden habersiz, evi 2007 senesinde satın alan ailenin evin fotoğraflarını çekmeye başlayan gençlerden sonra evin Swift'in çocukluk evi olduğunu öğrendiğini de belirtmeden geçmeyelim.
Jimmy Fallon
Amerikanın en meşhur talk showcularından olan Jimmy Fallon, 2014'ten bu yana hazırlayıp sunduğu The Tonight Show Starring Jimmy Fallon ile ününe ün katmayı sürdürüyor. Şu sıralar Hamptons'taki göz alıcı evi ve Manhattan'daki şık apartman dairesi arasında mekik dokuyan Jimmy Fallon, New York'un Saugerties banliyo kasabasındaki sade bir evde büyüdü. İki katlı, verandalı bir yapı olan çocukluk evi için Fallon'un; "Büyümek için ideal bir yer" dediği biliniyor.