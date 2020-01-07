Uçakta iğrenç olay şoke etti! Görenler gözlerine inanamadı...
Uçakta görüntülenen iğrenç olay herksi şoke etti. Bir yolcunun uçak seyahati sırasındaki görüntülenen fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Bir yolcu tarafından çekilen ve paylaşılan bu görüntüye tepki mesajları yağdı. İşte hiç kimsenin beraber yolculuk yapmak istemeyeceği küçük nezaket kurallarını görmezden gelen yolcular...
07.01.2020 18:54
- Son Güncelleme:
Uçaktaki bir yolcu iç çamaşırını kurutmak için havalandırma difüzörünü kullanırken görüntülendi.
DİĞER GALERİLER