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Uçak tuvaletinde yaşanan rezalet böyle görüntülendi! Ünlü isim uçaktan paylaştı sonrasında ise...

Uçak tuvaletinde yaşanan rezalet böyle görüntülendi! Ünlü isim uçaktan paylaştı sonrasında ise... 34 yaşındaki ABD'li plaj voleybolu yıldızı Stafford Slick, geçtiğimiz günlerde uçakta yaşadığı ilginç anları Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Uçakta seyahat ederken, tuvalete yakın bir koltuğa oturan ünlü sporcu, 10 dakika boyunca tuvaletin önünde bekleyen kadınları videoya çekmeye başladı. Sabırsızlıkla tuvaletin boşalmasını bekleyen yolcular ise gördükleri manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.

04.02.2020 18:04 - Son Güncelleme: 04.02.2020 18:04
Uçak tuvaletinde böyle rezalet görülmedi! Ünlü isim uçaktan paylaştı

ABD'li plaj voleybolu yıldızı Stafford Slick, uçakta seyahat ederken yaşadığı ilginç olayı, sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü sporcu rezalet anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.Uçakta seyahat ederken, tuvalete yakın bir koltuğa oturan ünlü sporcu, 10 dakika boyunca tuvaletin önünde bekleyen kadınları videoya çekmeye başladı. Sabırsızlıkla tuvaletin boşalmasını bekleyen yolcular ise gördükleri manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Slick'in paylaşıma takipçileri büyük tepki gösterdi.

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Uçak tuvaletinde böyle rezalet görülmedi! Ünlü isim uçaktan paylaştı

Uçakta seyahat ederken, tuvalete yakın bir koltuğa oturan ünlü sporcu, 10 dakika boyunca tuvaletin önünde bekleyen kadınları videoya çekmeye başladı. Sabırsızlıkla tuvaletin boşalmasını bekleyen yolcular ise gördükleri manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.

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Uçak tuvaletinde böyle rezalet görülmedi! Ünlü isim uçaktan paylaştı

Tuvaletin kapısı açılınca, içeriden aynı renklerde giyinmiş bir erkek ve bir kadın, peş peşe çıktı.

Uçak tuvaletinde böyle rezalet görülmedi! Ünlü isim uçaktan paylaştı

Meraklı bakışlara aldırmadan koltuklarına doğru yürüyen çift, uçakta buz gibi bir hava yarattı.

Uçak tuvaletinde böyle rezalet görülmedi! Ünlü isim uçaktan paylaştı

İlk kez bir uçak seyahatinde böyle bir şey yaşadığını söyleyen ünlü sporcunun, o sırada hangi hava yolu firmasıyla seyahat ettiği bilinmiyor.

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