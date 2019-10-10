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Uçak tuvaletinde mide bulandıran rezalet! Gizlice paylaşıldı

ABD'li plaj voleybolu yıldızı Stafford Slick, uçakta seyahat ederken yaşadığı ilginç olayı, sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü sporcu rezalet anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Slick'in paylaşıma takipçileri büyük tepki gösterdi. Bir sonraki olayda İrlanda'nın başkenti Dublin'den havalanan ve İzmir'e giden uçaktada rezalet yaşandı. Tuvalette cinsel ilişkiye giren çiftin seslerini duydu. Bunun üzerine çift uçuş ekibine şikayet edildi.

10.10.2019 11:38 - Son Güncelleme: 10.10.2019 11:43
Uçak tuvaletinde mide bulandıran rezalet! Gizlice paylaşıldı

Uçağın tuvaletinde ilişkiye giren çift gözaltına alındı

İrlanda'nın başkenti Dublin'den havalanan yolcu uçağı, İzmir'e gidiyordu. Yolcular arasındaki bir çift, koridorda birbirleriyle kavga etti. Peşinden sürekli yerinden kalkıp birlikte tuvalete gitti. Diğer yolcular, tuvalette cinsel ilişkiye giren çiftin seslerini duydu. Bunun üzerine çift uçuş ekibine şikayet edildi.

Geçtiğimiz hafta sonu cumartesi günü gerçekleşen olayda, yabancı çift İzmir Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı.
İrlanda medyası, çiftin gözaltına alınırken birbiriyle kavga ettiğini aktardı.Çift Dublin'e ayrı ayrı uçakla gönderildiler.

UÇAKTA YAŞANAN BİR BAŞKA İĞRENÇ OLAY İSE ÜNLÜ SPORCU TARAFINDAN PAYLAŞILDI

Uçak tuvaletinde mide bulandıran rezalet! Gizlice paylaşıldı

34 yaşındaki ABD'li plaj voleybolu yıldızı Stafford Slick, geçtiğimiz günlerde uçakta yaşadığı ilginç anları Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Uçak tuvaletinde mide bulandıran rezalet! Gizlice paylaşıldı

Uçakta seyahat ederken, tuvalete yakın bir koltuğa oturan ünlü sporcu, 10 dakika boyunca tuvaletin önünde bekleyen kadınları videoya çekmeye başladı. Sabırsızlıkla tuvaletin boşalmasını bekleyen yolcular ise gördükleri manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Uçak tuvaletinde mide bulandıran rezalet! Gizlice paylaşıldı

Tuvaletin kapısı açılınca, içeriden aynı renklerde giyinmiş bir erkek ve bir kadın, peş peşe çıktı.

Uçak tuvaletinde mide bulandıran rezalet! Gizlice paylaşıldı

Meraklı bakışlara aldırmadan koltuklarına doğru yürüyen çift, uçakta buz gibi bir hava yarattı.

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