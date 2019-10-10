Uçak tuvaletinde mide bulandıran rezalet! Gizlice paylaşıldı

Uçağın tuvaletinde ilişkiye giren çift gözaltına alındı

İrlanda'nın başkenti Dublin'den havalanan yolcu uçağı, İzmir'e gidiyordu. Yolcular arasındaki bir çift, koridorda birbirleriyle kavga etti. Peşinden sürekli yerinden kalkıp birlikte tuvalete gitti. Diğer yolcular, tuvalette cinsel ilişkiye giren çiftin seslerini duydu. Bunun üzerine çift uçuş ekibine şikayet edildi.

Geçtiğimiz hafta sonu cumartesi günü gerçekleşen olayda, yabancı çift İzmir Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı.

İrlanda medyası, çiftin gözaltına alınırken birbiriyle kavga ettiğini aktardı.Çift Dublin'e ayrı ayrı uçakla gönderildiler.

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