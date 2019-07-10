Üç Kağıtçı filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Yeşilçam filmlerdeki o hatalar...

Kemal Sunal filmlerini neredeyse birçoğumuz izlemişizdir. Ancak bu filmlerdeki bazı hataları 40 yıldır izlememize rağmen, izlerken fark edemiyoruz.Türk sinema ve televizyon tarihine Yeşilçam filmleriyle damga vuran usta oyuncu Kemal Sunal'ın bir filminde gözden kaçan hata herkesi şaşırtıyor. Kemal Sunal'ın rol aldığı ve diğer Yeşilçam filmlerinde gözlerden kaçan hatalar tek tek ortaya çıktı. İşte Yeşilçam'daki Kemal Sunal filmlerinde ve diğer filmlerde yer alan hatalar...

10.07.2019 19:02 - Son Güncelleme: 10.07.2019 19:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





