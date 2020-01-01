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Tüyleriniz diken diken olacak! Raute Kabilesi şoke etti! Maymun eti yiyorlar sonra ise...

2020 yılına girdik ama dünyada yaşayan ilkel kabileler hala var. Bu bağlamda haberimizde Raute kabilesini işleyeceğiz. Bu kabile dünyada en ilginç kabile olarak dikkat çekiyor. Raute kabilesi, Nepal'de yaşar.Bu kabiledeki insanlar maymun avcılığı yapmaktadır. Avladıkları maymunların etini yiyerek beslenirler. Klandaki biri ölürse de oranın uğurunun kaçtığını düşünerek o bölgeden ayrılırlar. Danimarkalı fotoğrafçı Jan Moller Hansen, modern yaşama uymamakta direnen Raute kabilesinin günlük hayatını görüntüledi. Hansen, kendilerini 'ormanın kralları' diye tanımlayan Raute kabilesinin yaşamına tanıklık etti. İşte çok ilginç yaşamlarıyla Raute kabilesi…

01.01.2020 13:29 - Son Güncelleme: 01.01.2020 13:29
Dünyanın en ilkel kabilesi Raute Kabilesi! Maymun eti yiyerek beslenen Raute Kabilesi görenleri şaşkına çeviriyor

Raute Kabilesi dünyanın bilinen en ilginç ve en ilkel kabilesi. Raute Kabilesi'nde yaşayan insanlar maymun avcılığı yapıyor. Kabile üyeleri, yakaladıkları maymunların etini yiyorlar. Kabileden bir üye öldüğünde ise bulundukları yeri terk ediyorlar ve başka bir yere göç ediyorlar. Danimarkalı fotoğrafçı Jan Moller Hansen, modern yaşama uymamakta direnen Raute kabilesinin günlük hayatını görüntüledi. Hansen, kendilerini 'ormanın kralları' diye tanımlayan Raute kabilesinin yaşamına tanıklık etti. İşte çok ilginç yaşamlarıyla Raute kabilesi…

Dünyanın en ilkel kabilesi Raute Kabilesi! Maymun eti yiyerek beslenen Raute Kabilesi görenleri şaşkına çeviriyor

Hansen yerel bir rehber eşliğinde, Nepal'de Katmandu'dan çıkıp Accham bölgesindeki ormanın derinliklerine daldı.

Dünyanın en ilkel kabilesi Raute Kabilesi! Maymun eti yiyerek beslenen Raute Kabilesi görenleri şaşkına çeviriyor

Orada da kendilerini 'ormanın kralları' diye tanımlayan Raute kabilesinin yaşamına tanıklık etti.

Dünyanın en ilkel kabilesi Raute Kabilesi! Maymun eti yiyerek beslenen Raute Kabilesi görenleri şaşkına çeviriyor

Nepal halkı tarafından ikinci sınıf insanlar olarak görülmek istemeyen Raute kabilesi üyeleri, bu yüzden modern hayata geçmek istemiyorlar.

Dünyanın en ilkel kabilesi Raute Kabilesi! Maymun eti yiyerek beslenen Raute Kabilesi görenleri şaşkına çeviriyor

Raute kabilesi üyeleri, etnik kimliklerine sıkı sıkıya bağlılar ve kendilerinin kral soyundan geldiğine inanıyorlar.

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