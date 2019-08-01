GaleriYaşam

Türkler o kıtadan mı geliyor? Türklerin soyu nereden geliyor? İşte o kıtaya dair bilgiler...

Binlerce yıldır dünyanın birçok bölgesine yaptığı fetihlerle yayılan Türk ırkı geniş bir coğrafyada bulunmaktadır. Türkler kalıcı yerleşmeler sonucunda çok farklı yaşama alanlarına dağılmıştır. Ortaya atılan bir iddiaya göre Türklerin Mu kıtası üzerinden Orta Asya'ya geçtiği düşünülüyor. Peki, Türkler Mu kıtasından mı geliyor? Türklerin soyu nereden geliyor? İşte ortaya atılan o iddia ve Türklerin tarihi...

01.08.2019 21:45 - Son Güncelleme: 01.08.2019 22:32
Türkler o kıtadan mı geliyor? Türklerin soyu nereden geliyor? İşte o kıtaya dair bilgiler...

TÜRKLER BU KITADAN MI GELİYOR?

Binlerce yıl farklı coğrafyalarda hükmetmiş olan Türkler'in soyu aslında nereden geliyor? Bundan 14 bin yıl önce yok olan Mu Kıtası Büyük Okyanus'ta yer alıyordu.

Türkler o kıtadan mı geliyor? Türklerin soyu nereden geliyor? İşte o kıtaya dair bilgiler...

Asya Kıtası ve Amerika Kıtası arasında, Avustralya'nın iki katı büyüklüğünde olduğu söyleniyor.

Türkler o kıtadan mı geliyor? Türklerin soyu nereden geliyor? İşte o kıtaya dair bilgiler...

Bilim adamları Okyanus dibinde herhangi bir bulguya şimdiye kadar rastlamadılar. Ancak Pasifik Okyanusunda bir kıta'nın varlığı konusundaki görüş, çeşitli belge ve bulgular mevcut.

Türkler o kıtadan mı geliyor? Türklerin soyu nereden geliyor? İşte o kıtaya dair bilgiler...

Çin ve çevre adalarda bulunan kitabelerde "Kıtamız battı, biz de buraya kaçtık" yazmaktadır.

Türkler o kıtadan mı geliyor? Türklerin soyu nereden geliyor? İşte o kıtaya dair bilgiler...

Bu yazılı kayalar 14 bin yıllıktır, c14 karbon testleriyle sabittir.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İstiklal Caddesi'nde gökten para yağdı! Vatandaşlar birbirleriyle yarıştı
İstiklal Caddesi'nde gökten para yağdı! Vatandaşlar birbirleriyle yarıştı