Türkler o kıtadan mı geliyor? Türklerin soyu nereden geliyor? İşte o kıtaya dair bilgiler...

Binlerce yıldır dünyanın birçok bölgesine yaptığı fetihlerle yayılan Türk ırkı geniş bir coğrafyada bulunmaktadır. Türkler kalıcı yerleşmeler sonucunda çok farklı yaşama alanlarına dağılmıştır. Ortaya atılan bir iddiaya göre Türklerin Mu kıtası üzerinden Orta Asya'ya geçtiği düşünülüyor. Peki, Türkler Mu kıtasından mı geliyor? Türklerin soyu nereden geliyor? İşte ortaya atılan o iddia ve Türklerin tarihi...

01.08.2019 21:45 - Son Güncelleme: 01.08.2019 22:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





