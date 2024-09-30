Türkiye’nin en yaşlı illeri listesi açıklandı! İlk 5’te emekli sayısı zirvede

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından mayıs ayında yapılan "Emeklilerin Yaşadığı Yerler Araştırması" ile Türkiye'de emeklilerin en yoğun olarak yaşadığı iller tespit edildi. Yapılan araştırma, Türkiye'de 16 milyondan fazla kişinin Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yaşlılık aylığı aldığını ortaya koyarken, emeklilerin büyük şehirlerde daha yoğun yaşadığını gösteriyor.

Türkiye'de Emeklilerin Sayısı 16 Milyonu Aştı TÜED'in araştırmasına göre, Türkiye genelinde 16 milyon 154 bin 322 kişi SGK'dan emekli maaşı alıyor. Bu rakam, Türkiye nüfusunun önemli bir bölümünü oluştururken, emeklilerin en yoğun yaşadığı şehirler de dikkat çekiyor.