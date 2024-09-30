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Türkiye'nin en yaşlı illeri listesi açıklandı! İlk 5'te emekli sayısı zirvede

Türkiye'de emeklilerin en yoğun olarak yaşadığı iller verilerle birlikte tespit edildi. Yapılan araştırma, Türkiye'de 16 milyondan fazla kişinin Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yaşlılık aylığı aldığını ortaya koyarken emeklilerin büyük şehirlerde daha yoğun yaşadığını gösteriyor. Peki, Türkiye'de en yaşlı iller hangileri? İşte merak edilen liste haberimizde...

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Giriş Tarihi :30 Eylül 2024 , 11:49 Güncelleme Tarihi :30 Eylül 2024 , 11:49
Türkiye’nin en yaşlı illeri listesi açıklandı! İlk 5’te emekli sayısı zirvede

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından mayıs ayında yapılan "Emeklilerin Yaşadığı Yerler Araştırması" ile Türkiye'de emeklilerin en yoğun olarak yaşadığı iller tespit edildi. Yapılan araştırma, Türkiye'de 16 milyondan fazla kişinin Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yaşlılık aylığı aldığını ortaya koyarken, emeklilerin büyük şehirlerde daha yoğun yaşadığını gösteriyor.

Türkiye’nin en yaşlı illeri listesi açıklandı! İlk 5’te emekli sayısı zirvede

Türkiye'de Emeklilerin Sayısı 16 Milyonu Aştı

TÜED'in araştırmasına göre, Türkiye genelinde 16 milyon 154 bin 322 kişi SGK'dan emekli maaşı alıyor. Bu rakam, Türkiye nüfusunun önemli bir bölümünü oluştururken, emeklilerin en yoğun yaşadığı şehirler de dikkat çekiyor.

Türkiye’nin en yaşlı illeri listesi açıklandı! İlk 5’te emekli sayısı zirvede

En fazla emekli nüfusu ise İstanbul'da bulunuyor. Toplamda 3 milyon 240 bin kişi emekli olarak İstanbul'da yaşamını sürdürüyor ve bu sayı, Türkiye'deki toplam emekli nüfusunun yüzde 20'sine denk geliyor.

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