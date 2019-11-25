Türkiye kaçıncı sırada yer aldı! İşte dünyanın süper güç devletleri listesi haberimizde
Dünyanın süper güç devletleri listesi belli oldu. Peki Türkiye kaçıncı sırada yer aldı. Bu bağlamda İngiltere merkezli siyasi cemiyet Henry Jackson Society, dünyanın en büyük 20 süper gücünü açıkladı. Listede Fransa, Almanya ve Japonya gibi ülkeler alt basamaklara ilerlerken Asya'da yer alan ülkelerin üst basamaklara yükselmesi dikkat çekti. Süpergüç, egemen konumdaki bir devleti tanımlamak için kullanılan terimdir. Bu durum, nüfuz kapasitesini küresel ölçekte uygulamak için olan geniş kabiliyete sahip olması ile karakterize edilir. Bu, diplomatik ve yumuşak güç etkisi yanında ekonomik, askeri, teknolojik ve kültürel güç kombine araçları vasıtasıyla yapılır.
Bazı gözlemciler sahneye giren bir sonraki süper gücün Çin olabileceğine inanıyor. Bazı analistlere göre, Çin ekonomisi 2020 yılına kadar satın alma gücü paritesi açısından Birleşik Devletler ekonomisini aşacak. Çin'in baş döndürücü yeni inşaat hızı, dünya sahnesindeki yükselişinin bir kanıtı ve tanınan askeri birikimi görünebilir, dünyanın dört bir yanındaki diğer ülkeleri tehdit ediyor; ancak yoğun nüfus, kirlilik, ekonomik politikadaki zıtlıklar, başta Doğu Türkistan ve Tibet olmak üzere sorunlu bölgelerin olması gibi pek çok problem devam ediyor.
'Potansiyel süper güçler' terimi, akademisyenler ve diğer uzmanlar tarafından birçok ülkenin 21. yüzyılda süper güç statüsüne kavuşma ihtimali göz önünde bulundurularak kullanılan bir terimdir. Büyük olması nedeniyle pazarlarda büyüyen askeri gücü, ekonomik potansiyeli ve uluslararası meselelerde etkisi ile, Çin, Avrupa Birliği, Hindistan ve Rusya 21. yüzyılda süper güç statüsü elde etme potansiyeline sahip güçler arasındadır. Bununla birlikte Stratfor'un Kurucusu George Friedman, Türkiye'nin gelecekteki süper güçlerden birisi olacağını ileri sürmüştür.