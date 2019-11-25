Türkiye kaçıncı sırada yer aldı! İşte dünyanın süper güç devletleri listesi haberimizde

Bazı gözlemciler sahneye giren bir sonraki süper gücün Çin olabileceğine inanıyor. Bazı analistlere göre, Çin ekonomisi 2020 yılına kadar satın alma gücü paritesi açısından Birleşik Devletler ekonomisini aşacak. Çin'in baş döndürücü yeni inşaat hızı, dünya sahnesindeki yükselişinin bir kanıtı ve tanınan askeri birikimi görünebilir, dünyanın dört bir yanındaki diğer ülkeleri tehdit ediyor; ancak yoğun nüfus, kirlilik, ekonomik politikadaki zıtlıklar, başta Doğu Türkistan ve Tibet olmak üzere sorunlu bölgelerin olması gibi pek çok problem devam ediyor.