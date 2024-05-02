Türkiye 2024'te o 6 ülkeyi ezdi geçti! Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu!

Dünya denizlerinin hakimiyeti her zaman stratejik bir öneme sahip olmuştur ve bu hakimiyet, donanmaların gücüyle doğrudan ilişkilidir. Yeni açıklanan 2024 raporuna göre, Türkiye'nin donanma gücü, küresel arenada ciddi bir sıçrama yaptı. ABD merkezli askeri istatistik sitesi Global Firepower tarafından yayımlanan rapora göre, Türkiye dünyanın en güçlü donanmaları arasına girmeyi başardı. Uçak gemileri, denizaltılar, helikopter gemileri, korvetler, fırkateynler, kıyı türleri, amfibi saldırı/destek gemileri ve yardımcı gemiler gibi birçok unsuru dikkate alan bu sıralamada Türkiye, diğer pek çok ülkeyi geride bıraktı.