TÜİK açıkladı! Eğitim düzeyi en yüksek ve en düşük iller bu listede! Zirvede hangi il var?

TÜİK resmi sitesi üzerinden bugün kamuoyu ile paylaştığı detaylı veri tablosunda eğitim düzeyi en yüksek ve en düşük illeri listeledi. Listede açıklanan iller hangileri, eğitim düzeyleri neler? İllere ve cinsiyete göre muhtemel eğitim sürelerinin baz alındığı listede MES dağılım oranlarına birlikte göz atıyoruz...

MES nedir?

TÜİK verilerine göre muhtemel eğitim süresi (MES), en genel tanımıyla; ilgili eğitim kademesine giriş yaşında olan bir kişinin, belirtilen eğitim kademesinde geçirmesi olağan olan örgün eğitim süresini ifade ediyor. Birleşmiş Milletler tarafından Türkiye dâhil olmak üzere tüm ülkeler için ülkeler düzeyinde yayımlanan MES, ulusal politikalara da yön verebilecek şekilde il düzeyinde resmi istatistik olarak üretilerek kamuoyu ile paylaşılmakta.