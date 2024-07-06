TRT 1 CANLI İZLE MİLLİ MAÇ YAYINI KESİNTİSİZ-ŞİFRESİZ: EURO 2024 TRT1 ile Milli Maç Türkiye Hollanda maçı canlı izle linki

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) tüm hızıyla devam ediyor ve futbolseverler TRT 1 canlı izleme ekranlarında heyecanı yaşıyor. Almanya'da düzenlenen turnuvada A Milli Futbol Takımımızın maçları büyük ilgiyle takip edilirken, diğer gruplardaki karşılaşmalar da merakla izleniyor. Bugünkü TRT 1 yayın akışında futbolseverleri iki önemli maç bekliyor: İngiltere-İsviçre karşılaşması ve Türkiye-Hollanda mücadelesi.
Bugünkü TRT 1 Yayın Akışı
TRT 1'in bugünkü yayın akışında futbolseverler için heyecan dolu anlar yaşanacak. Yayın akışı şu şekilde:
İngiltere-İsviçre Maçı
Saat 19.00'da başlayacak olan İngiltere-İsviçre maçı, EURO 2024'ün önemli karşılaşmalarından biri olarak dikkat çekiyor. Her iki takımın da güçlü kadroları ve turnuvada gösterdikleri performansları göz önüne alındığında, bu maçın oldukça çekişmeli geçmesi bekleniyor. Futbolseverler, bu karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izleyebilecek.