Tövbe namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Kadir Gecesi nasıl tövbe edilir? Tövbe istiğfar duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı!

KADİR GECESİNDE TÖVBE ETMEK

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hadisinde, "Her namazdan sonra, üç kere "Estağfîrullahel'azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etebü ileyh" okuyanın bütün günahları affolur" buyurmuştur. Bunun anlamı, "Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim." demektir.