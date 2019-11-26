Tarlasını sürerken öyle bir şey buldu ki.... Dünyayı şaşkına uğrattı!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde bir bir çiftçi sıra dışı bir keşfe imza attı. Tarlasını süren çiftinin karşılaştığı şey dünya tarihine ışık tutacak cinsten. En genel anlamıyla tarla; tarıma elverişli, sınırları belli olan ve belirli bir alanı bulunan toprak parçasıdır. Üzerlerinde genellikle tarım yoluyla bitkisel ürünler üretilerek üretim yapılır.

26.11.2019 13:09 - Son Güncelleme: 26.11.2019 13:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





