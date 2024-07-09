Tarihte dünyanın en güçlü 10 imparatorluğu açıklandı! 2 Türk devleti listeye damga vurdu

Bu imparatorluklar, geniş toprakları, askeri güçleri, ticaret ağları ve kültürel zenginlikleriyle dönemin en güçlü yapıları olarak öne çıkmıştır. Her biri kendi döneminde çeşitli başarılara imza atmış ve günümüzde dahi etkileri hissedilen miraslar bırakmıştır.
Haberimizde yer alan listede devletlerin yaşam süreleri, etki alanları ve askeri güçleri baz alınmıştır.
1.Roma İmparatorluğu
Roma İmparatorluğu, milattan önce 27 yılında kurulmuş ve döneminin Avrupa'daki en güçlü devleti olmuştur. Siyasi, askeri ve kültürel alanlarda büyük başarılara imza atan Roma, Batı ve Doğu olarak ikiye ayrılana kadar süper güç konumunu korumuştur. Bu bölünme, imparatorluğun zayıflamasına ve nihayetinde yıkılmasına yol açmıştır.
2. Osmanlı İmparatorluğu
Osman Bey tarafından kurulan Osmanlı İmparatorluğu, Orhan Bey döneminde bir devlet, I. Mehmet döneminde ise bir imparatorluk haline gelmiştir. İstanbul'un Fethi ile uzun süre süper güç konumunda olan Osmanlı, 623 yıl boyunca ayakta kalmıştır. 1453-1699 yılları arasında süper güç olan Osmanlı, Karlofça Antlaşması ile bu statüsünü kaybetmeye başlamıştır.