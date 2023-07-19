Tarih verildi, 2015 kışı geri geliyor! El Nino + Negatif QBO ile kış kabus gibi çökecek

BU YIL KIŞ ZOR GEÇECEK

Judah Cohen'in tezine göre stratosferik ısınma, Negatif QBO ve El Nino'nun bir arada olduğu kış mevsimlerinde daha sık görülüyor. Stratosferdeki bu ısınma kutup jet akımlarını etkileyerek soğuk havanın daha da güneye yayılmasına neden olabilir. Bu, Sibirya Kışı adı verilen aşırı soğuk hava dalgalarının oluşumunu tetikleyebilir.