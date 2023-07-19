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Tarih verildi, 2015 kışı geri geliyor! El Nino + Negatif QBO ile kış kabus gibi çökecek

Stratosferdeki ısınma olayıyla birlikte önümüzdeki kış aşırı soğuklar yaşanacak. El Nino'nun negatif QBO ile birleşeceği ve bunun sonucunda kış aylarının çok zorlu geçeceği belirtildi. Ülkemizde şu anda etkili olan aşırı sıcakların biteceği tarih belli oldu. Binlerce kişi sıcaklıklardan yakınırken dondurucu soğuklar için gün verildi. İşte uzmanlar tarafından gelen şoke eden o Sibirya kışı açıklaması...

takvim.com.tr
19.07.2023 15:35 - Son Güncelleme: 19.07.2023 15:36
Tarih verildi, 2015 kışı geri geliyor! El Nino + Negatif QBO ile KABUSA HAZIR OLUN! Son yılların en soğuğu...

El Nino hava olayını sık sık duymuşsunuzdur. Bu kış itibariyle El Nino ile birlikte etkili olacak negatif QBO bu kış ayı tüm dünyayı etkileyecek. Uzmanlardan uyarılar gelmeye başladı. İşte Sibirya kışının yaşanacağı tarih ve konuyla ilgili gelen uyarılar...

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Tarih verildi, 2015 kışı geri geliyor! El Nino + Negatif QBO ile KABUSA HAZIR OLUN! Son yılların en soğuğu...

1 AĞUSTOS'TA AŞIRI SICAKLAR SONA ERİYOR

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla aşırı sıcakların sona ereceği tarihi açıkladı. İşte Kerem Ökten'in açıklamaları;

"Size bir müjde vereyim mi? 1 Ağustos itibariyle İstanbul'da sıcaklıklar 30 derecenin altında seyredecek. Sadece 31 Temmuz'a kadar sabretmemiz gerekiyor. 20 Temmuz ile 31 Temmuz arası dişimizi sıkacağız. Gerçekten zor bir süreç. Özellikle 27 ve 28 Temmuz..."

Tarih verildi, 2015 kışı geri geliyor! El Nino + Negatif QBO ile KABUSA HAZIR OLUN! Son yılların en soğuğu...

2015 KIŞI GERİ GELECEK

"Önümüzdeki Kış en erken tahminle 2015 Kışına benziyor. Hem Negatif Qbo hem de El nino var. Elbette tahmin için çok erken. Ağustos sonu ön tahmin. Ekim sonu genel tahmin yapacağız. 20'den fazla endeksi harmanlayacağız..."

Tarih verildi, 2015 kışı geri geliyor! El Nino + Negatif QBO ile KABUSA HAZIR OLUN! Son yılların en soğuğu...

SİBİRYA KIŞI YAŞANABİLİR

"Judah Cohen'in tezine göre en ideal stratosferik ısınma Negatif Qbo ile El nino'nun olduğu Kışlarda görülür. Bu sene ikisi de var. Bakalım bir Sibirya Kışı yaşar mıyız? Hep beraber göreceğiz..."

Tarih verildi, 2015 kışı geri geliyor! El Nino + Negatif QBO ile KABUSA HAZIR OLUN! Son yılların en soğuğu...

BU YIL KIŞ ZOR GEÇECEK

Judah Cohen'in tezine göre stratosferik ısınma, Negatif QBO ve El Nino'nun bir arada olduğu kış mevsimlerinde daha sık görülüyor. Stratosferdeki bu ısınma kutup jet akımlarını etkileyerek soğuk havanın daha da güneye yayılmasına neden olabilir. Bu, Sibirya Kışı adı verilen aşırı soğuk hava dalgalarının oluşumunu tetikleyebilir.

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