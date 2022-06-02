SON DAKİKA: İstanbul Büyükçekmece'de otobüs durağında bekleyen 2 öğrencinin öldüğü kaza kamerada! Otomobil hızla durağa girdi
Son dakika haberleri... Büyükçekmece Kumburgaz D-100'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, otobüs durağına girdi. 2 öğrenci hayatını kaybettiği kazanın araç kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
02.06.2022 09:25 - Son Güncelleme: 02.06.2022 09:39
Kaza dün saat 16.30 sıralarında D-100 Karayolu Kumburgaz mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü Samet Tüfekçiler'in bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği 09 HK 225 plakalı otomobil, otobüs durağına girdi.