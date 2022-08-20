SON DAKİKA: Gaziantep'ten sonra bir katliam gibi kaza da Mardin'de! Derik'te TIR dehşet saçtı: Çok sayıda ölü var
Son dakika haberleri... Gaziantep'teki katliam gibi kazadan sonra bir acı haber de Mardin'den geldi. Mardin'in Derik ilçesinde TIR ile 2 aracın karıştığı kazada yaralılara müdahale eden ekiplere bir başka TIR çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise 16 kişinin hayatını kaybetiğini 8'i ağır olmak üzere 29 kişinin yaralandığını duyurdu. Adalet Bakanı Bozdağ, Mardin'in Derik ilçesinde peş peşe meydana gelen iki ayrı tır kazasıyla ilgili Derik Cumhuriyet Başsavcılığınca adli tahkikat başlatıldığını bildirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Mardin'de yaşanan trafik kazası nedeniyle bölgeye gittiği öğrenildi. Alınan bilgiye göre, Bakan Soylu, Mardin'de yaşanan trafik kazası nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye hareket etti.
20.08.2022 19:54 - Son Güncelleme: 20.08.2022 21:22
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada ölü sayısının arttığını belirtti. Bakan Soylu "Maalesef bugün trafik kazaları açısından boğazımızın düğümlendiği gün oldu. Mardin Derik'te aynı yerde üst üste 2 tır kazası yaşandı. Tüm ekiplerimiz seferber. İlk belirlemelere göre 10 can kaybımız var. Yaralılarımız hastanelere taşınıyor. Geçmiş olsun. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.