SON DAKİKA: Bursa'daki çöp evde bulunan Cem Muhammet'in babası ortaya çıktı! Ufuk Ç.: Yasemin benden hamileydi düşürdüğünü ya da kürtaj yaptırdığını söyledi
Son dakika haberleri... Bursa'da çöp evde ölüme terkedilen 9 yaşındaki Cem Muhammet A.'nın babası olduğu iddia edilen Ufuk Ç. ortaya çıktı. Eski eşinin çocuğun kendisinden değil Muhammet isimli bir kişiden olduğunu ileri sürmesi ardından Çağlayan Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulunan Ufuk Ç., "Yasemin benden hamileydi, ultrasonda erkek çocuk gözüküyordu. Sonradan düşürdüğünü ya kürtaj yaptırdığını söyledi. Benden çocuğu gizlemiş" ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin detayları
Son dakik haberleri: Bursa'da kirası ödenmediği gerekçesiyle icra yapılan bir çöp evde temizlik yapıldığı sırada ölüme terkedildiği anlaşılan Cem Muhammet A.'nın babası olduğu iddia edilen Ufuk Ç. ortaya çıktı.
Çağlayan Adliyesi'ne gelerek çocuğun Muhammed isimli bir başka kişiden olduğunu iddia eden Yasemin Acar'dan şikayetçi olan Ufuk Ç., Adli Tıp tarafından DNA testi yapılmasını talep etti.
Ufuk Ç. Yasemin Acar ile Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada aynı hastanede tedavi gören teyzesi vasıtasıyla tanıştığını anlattı.
Daha sonradan ilişkilerinin geliştiğini bir süre flört edip konuştuklarını ve kısa süre sonra evlendiklerini belirten Ufuk Ç. "Alibeyköy Karadolap Mahallesi'nde bir ev tutuk ve yaklaşık olarak 1 yıl aynı evde yaşadık" şeklinde konuştu.
EN SON ULTRASONDA GÖRDÜM
Sonradan evliliği sürdüremediklerini 2011 yılında ayrıldıklarını, o dönem Yasemin'in hamile olduğunu bildiğini belirten Ufuk Ç., "Ultrasonda çocuğun erkek olarak gördüm.