Son 21 gün! Milyonlar kullanıyor! Eğer bunu yapmazsanız binlerce lira para cezası ödersiniz!
Kimlik ve ehliyet bilindiği gibi artık çipli olarak kullanılıyor. Bu hususta oldukça mühim bir açıklama yapıldı. Bakanlık bağlamında yürütülen yaptırım imkânları kapsamında T.C. kimlik kartını ve ehliyetini yenilemeyen vatandaşlara ağır oranda para cezaları kesileceği bildiriliyor. 31 Aralık 2022 tarihine kadar para cezasıyla karşılaşmamak için işlemlerini mutlaka yenilemeleri gerekiyor. Bu kartları yenilemeyenler ceza ödeyebilir.
09.12.2022 13:29 - Son Güncelleme: 09.12.2022 13:29