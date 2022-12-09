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Haberler Yaşam Son 21 gün! Milyonlar kullanıyor! Eğer bunu yapmazsanız binlerce lira para cezası ödersiniz!

Son 21 gün! Milyonlar kullanıyor! Eğer bunu yapmazsanız binlerce lira para cezası ödersiniz!

Kimlik ve ehliyet bilindiği gibi artık çipli olarak kullanılıyor. Bu hususta oldukça mühim bir açıklama yapıldı. Bakanlık bağlamında yürütülen yaptırım imkânları kapsamında T.C. kimlik kartını ve ehliyetini yenilemeyen vatandaşlara ağır oranda para cezaları kesileceği bildiriliyor. 31 Aralık 2022 tarihine kadar para cezasıyla karşılaşmamak için işlemlerini mutlaka yenilemeleri gerekiyor. Bu kartları yenilemeyenler ceza ödeyebilir.

takvim.com.tr
09.12.2022 13:29 - Son Güncelleme: 09.12.2022 13:29
Son 21 gün! Milyonlar kullanıyor! Eğer bunu yapmazsanız binlerce lira para cezası ödersiniz!

İşlemlerini yenilemeyen kişiler bu süreçte olumsuz hizmet olanakları kapsamında cezalarla karşı karşıya kalabilecekler. Cezalarla karşılaşmak istemeyen kişilerin bu süreçte yapmaları gereken hiç vakit kaybetmeden işlemlerini yenilemeleridir.

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Son 21 gün! Milyonlar kullanıyor! Eğer bunu yapmazsanız binlerce lira para cezası ödersiniz!

İşlemlerini yenileyerek kişiler kolay ve hızlı bir şekilde ceza yemekten kendilerini koruyabilirler.

Son 21 gün! Milyonlar kullanıyor! Eğer bunu yapmazsanız binlerce lira para cezası ödersiniz!

Bakanlığın bu konuda hiçbir şekilde şakası olmadığını getiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu denetimlerin sıklaştırılacağını ve işlemlerini yenilemeyen kişilerinde ciddi para cezasına maruz kalacağını dile getirdi.

Son 21 gün! Milyonlar kullanıyor! Eğer bunu yapmazsanız binlerce lira para cezası ödersiniz!

Bu anlamda vatandaşlar 31 Aralık 2022 yılına kadar işlemlerini halletmeleri gerekiyor.

Son 21 gün! Milyonlar kullanıyor! Eğer bunu yapmazsanız binlerce lira para cezası ödersiniz!

31 Aralık 2022 Son!

İşlemlerini yapmayan vatandaşlar son tarihten sonra prosedürlerini yapsalar da para cezasından kurtulamayacaklar.

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