ŞOK'ta haftanın fırsatları satışta! 9-15 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğunda sürpriz ürünler! İşte güncel liste
9 Ekim itibarıyla satışa çıkan ŞOK aktüel ürünler kataloğundaki indirimli ürünler merak ediliyor. Her çarşamba günü başlayan indirim listesinde sürpriz ürünler dikkat çekiyor. ŞOK marketlerin bu haftaki indirimleri 15 Ekim'de sona erecek. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler olacak? İşte 9-15 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
09.10.2019 15:30
- Son Güncelleme: 09.10.2019 15:31
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