Şoke ettiler! Herkes aynı hatayı yapıyor... Bu linke tıklamayın!
Son dönemde kişisel mail adreslerine dolandırıcılık amaçlı e-posta gönderiminin arttı. Tüketicilerin bu konuda dikkatli olmaları, kişisel ve banka bilgilerini hiçbir şekilde vermemeleri konusunda uyarılar yapıldı. İşte 2020'de kaçınmanız gereken siber güvenlik hataları.Böyle bir ihtimali küçümsemiş ve görmezden gelmiş olabilisiniz. Oysa internette, bir güvenlik ihlalinin sizi doğrudan etkileyip etkilemeyeceğini öngörmeniz mümkün değildir.
Bir sürü parolayı ezberleme zahmetine girmek istemeyen kişiler bazen geri dönüşüm yöntemine başvurur. Yani aynı parolayı veya şifreyi kullanır, şifredeki birkaç karakteri değiştirir veya aynı şifreye bazı yeni karakterler ekler.
11.03.2020 16:24
- Son Güncelleme: 11.03.2020 16:24
HEDEF OLABİLECEĞİNİZİ DÜŞÜNMEMEK
Son dönemde kişisel mail adreslerine dolandırıcılık amaçlı e-postaBöyle bir ihtimali küçümsemiş ve görmezden gelmiş olabilisiniz. Oysa internette, bir güvenlik ihlalinin sizi doğrudan etkileyip etkilemeyeceğini öngörmeniz mümkün değildir.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeni kötü amaçlı yazılımlar ortaya çıkabilir veya kullandığınız bir hizmet, bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradığı için parolanız ele geçirilebilir. Tüm bu olasılıkların farkında olmanız ve online güvenliğiniz için bazı önlemler almanız gerekir.
YAMA YÜKLEMEYİ İHMAL ETMEK
Bilgisayarınız size yüzüncü kez o sinir bozucu güncellemeyi yüklemenizi mi söylüyor? Güncellemenizi ertelediğiniz her saat tehlikedesiniz.
Cihazınızı her zaman güncelleyerek, yayımlanan en son yazılım sürümünü kullanmalısınız. Bu sayede, uzun vadede daha büyük sorunlarla karşılaşmayı önlersiniz. Tüm dünyayı etkileyen meşhur WannaCry yazılımı, güncelleme yüklenmemiş cihazlar nedeniyle yayılmıştı.
PAROLALARINIZI TEKRAR KULLANMAK
Bir sürü parolayı ezberleme zahmetine girmek istemeyen kişiler bazen geri dönüşüm yöntemine başvurur. Yani aynı parolayı veya şifreyi kullanır, şifredeki birkaç karakteri değiştirir veya aynı şifreye bazı yeni karakterler ekler.