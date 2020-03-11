Haberler Galeri Yaşam Şoke ettiler! Herkes aynı hatayı yapıyor... Bu linke tıklamayın!

Şoke ettiler! Herkes aynı hatayı yapıyor... Bu linke tıklamayın!

Son dönemde kişisel mail adreslerine dolandırıcılık amaçlı e-posta gönderiminin arttı. Tüketicilerin bu konuda dikkatli olmaları, kişisel ve banka bilgilerini hiçbir şekilde vermemeleri konusunda uyarılar yapıldı. İşte 2020'de kaçınmanız gereken siber güvenlik hataları.Böyle bir ihtimali küçümsemiş ve görmezden gelmiş olabilisiniz. Oysa internette, bir güvenlik ihlalinin sizi doğrudan etkileyip etkilemeyeceğini öngörmeniz mümkün değildir.

Bir sürü parolayı ezberleme zahmetine girmek istemeyen kişiler bazen geri dönüşüm yöntemine başvurur. Yani aynı parolayı veya şifreyi kullanır, şifredeki birkaç karakteri değiştirir veya aynı şifreye bazı yeni karakterler ekler.





11.03.2020 16:24 - Son Güncelleme: 11.03.2020 16:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





