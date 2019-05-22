ŞOK aktüel ürünler: ŞOK'ta bayram alışverişi sürprizi! 22-28 Mayıs güncel katalog fiyat listesi

22-28 Mayıs ŞOK aktüel ürünler satışa çıktı. Bayram sürprizlerinin yer aldığı katalogda birçok ürün dikkat çekiyor. Bayram şekerleri ve bayram çikolataları gibi araştırmalar yapan vatandaşlar için ŞOK'un güncel kataloğunu haberimizde derledik. Peki, ŞOK marketlerde bu hafta hangi ürünler indirimli olarak satılacak? İşte 22-28 Mayıs 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...