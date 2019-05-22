ŞOK aktüel ürünler: ŞOK'ta bayram alışverişi sürprizi! 22-28 Mayıs güncel katalog fiyat listesi
ŞOK aktüel ürünler listesi satışa çıktı. Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kalırken, bayram alıverişi için sürpriz ürünler uygun fiyata mağazalarda yerini aldı. Bayram şekerleri, bayram çikolataları ile tekstil ürünleri, züccaciye, bakım ürünleri indirimli olarak müşterilerin karşısına çıkıyor. Peki, bu hafta ŞOK'ta hangi ürünler indirimli? İşte 22-28 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
22.05.2019 11:45
- Son Güncelleme: 22.05.2019 11:45
22-28 Mayıs ŞOK aktüel ürünler satışa çıktı. Bayram sürprizlerinin yer aldığı katalogda birçok ürün dikkat çekiyor. Bayram şekerleri ve bayram çikolataları gibi araştırmalar yapan vatandaşlar için ŞOK'un güncel kataloğunu haberimizde derledik. Peki, ŞOK marketlerde bu hafta hangi ürünler indirimli olarak satılacak? İşte 22-28 Mayıs 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
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