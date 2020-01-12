Sivilce için mucize çözüm! Sivilce nasıl geçer, tedavisi nedir? İşte sivilceyi tedavi eden ve sivilceye neden olan besinler

Sivilce için mucize çözüm! Sivilce nasıl geçer, tedavisi nedir? İşte sivilceyi tedavi eden ve sivilceye neden olan besinler... Görünümüne ve bakımına dikkat edenler için sivilce her zaman sevilmeyen ve istenmeyen bir görüntü oluşturur. Günlük hayatta tükettiğimiz besinler cilt sağlığımızı etkileyerek sivilce oluşumuna neden oluyor. Hangi besinlerin sivilce oluşturduğunu öğrenirsek beslenmemizi o doğrultuda düzenleyebiliriz. Özellikle yüz, omuz, sırt, boyun, göğüs ve üst kollarda lekeler ve sivilcelere neden olan kronik, inflamatuar bir cilt rahatsızlığıdır. Genellikle yağlı ciltlerde sıkça karşılaşılan sivilce problemi, gözeneklerin yağ ile tıkanması ve bu yağlar ile beslenen bakterilerin birikmesi nedeniyle meydana gelmektedir. Ciltteki gözeneklerin tıkanması sonucunda sivilce adı verilen iltihaplı kabarcıkların meydana gelir.

12.01.2020 11:42 - Son Güncelleme: 12.01.2020 11:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





