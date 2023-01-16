Sinan Sardoğan öldü mü, intihar mı etti? Müge Anlı Sinan Sardoğan’ın sağlık durumu nasıl, YAŞIYOR MU? Kayıp Arife Gökçe bulundu mu?

Sinan Sardoğan öldü mü, intihar mı etti sorularına yanıt geldi. Müge Anlı'da aranan kayıp Arife Gökçe'nin baş şüphelisi Sinan Sardoğan'ın sağlık durumu nasıl, yaşıyor mu merak ediliyordu. Sardoğan'ın son olarak 2018 yılında İstanbul Avcılar'da bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İşte detaylar...