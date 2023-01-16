Sinan Sardoğan öldü mü, intihar mı etti? Müge Anlı Sinan Sardoğan'ın sağlık durumu nasıl, YAŞIYOR MU? Kayıp Arife Gökçe bulundu mu?
MÜGE ANLI SİNAN SARDOĞAN SON DAKİKA HABERLERİ! Müge Anlı'da gündeme gelen Arife Gökçe olayı sonrası tutuklanan Sinan Sardoğan'ın cezaevinde intihar ettiği ve öldüğü iddiaları ortaya atılmıştı. Bazı haber sitelerinde son günlerde sık sık söz konusu iddialara yer veriliyordu. Bu nedenle olayın takipçisi olanlar internet arama motorlarında Sinan Sardoğan öldü mü, intihar mı etti? sorularına yanıt arıyordu. Ancak haberler asılsız çıktı. Peki neler oluyor? Sinan Sardoğan'ın sağlık durumu nasıl? İşte son durum...
Sinan Sardoğan öldü mü, intihar mı etti sorularına yanıt geldi. Müge Anlı'da aranan kayıp Arife Gökçe'nin baş şüphelisi Sinan Sardoğan'ın sağlık durumu nasıl, yaşıyor mu merak ediliyordu. Sardoğan'ın son olarak 2018 yılında İstanbul Avcılar'da bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İşte detaylar...
SİNAN SARDOĞAN ÖLDÜ MÜ, İNTİHAR MI ETTİ?
Tüm Türkiye'nin 'Sapık Sinan' olarak tanıdığı Sinan Sardoğan hakkında 'öldü, intihar etti' şeklinde iddialar ortaya atılmıştı. Bir kaç gündür sosyal medyada gündeme gelen iddiaların asılsız olduğu öğrenildi.
MÜGE ANLI SİNAN SARDOĞAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Sardoğan'ın intihar ettiğine ilişkin çıkan haberler asılsız çıktı. Sinan Sardoğan'nın metris cezaevinde yattığı ve herhangi bir sağlık sorununun olmadığı ortaya çıktı.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Arife Gökçe olayı ele alındı. Arife Gökçe dosyasının işlendiği Müge Anlı'da tüm şüpheler Sinan Sardoğan'da toplandı. Çelişkili açıklamalar yapan Sinan Sardoğan, yayının ardından kaçma girişiminde bile bulundu.