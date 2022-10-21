Silahlı ve silahsız özel güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları ve ilanlar! Yaş sınırı yok! En az 7.250 TL maaşla...

Altmış ilde silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi alımı olacak. Her yıl yüz binlerce vatandaş bağlamında istihdam yaratmak için İŞKUR bu yıl de çalışmalarını sürdürüyor. Yayınlanan ilanlardan biri de güvenlik görevlisi alımıyla ilgili oldu. Binlerce işsiz adayın beklediği bu ilana başvurular başladı.