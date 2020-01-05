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Şeytanla ilişkiye girdiğini söyleyen kadın şoke etti! Bilim insanları sonunda bunu da yaptı!

Dünya tarihinde yaşanılan bazı olaylar var ki, teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, bu olayların gizemi akıllarda daima soru işareti bırakacak gibi görünüyor. Adı Lilias Adie... Günümüzden 300 yıl önce şeytanla ilişkiye girdiğini söylemiş ve hapse atılmıştı. Tüyler ürperten bu olayın kahramanı Adie, yüzyıllar sonra yeniden ortaya çıktı. Bakın nasıl... Kur'ân-ı Kerîm'de ilk şeytandan İblîs diye söz edilir, İblîs, azmış ve Rabbinin buyruğuna isyan ederek sapıklığa düşmüş cinlerdendir. Şeytan ilk insandan beri bütün insanlara kötülükleri, küfür ve günahları süsleyip güzel göstermiş, insanları hak yoldan uzaklaştırmak için elinden geleni yapmıştır.

05.01.2020 12:10 - Son Güncelleme: 05.01.2020 12:10
Şeytanla ilişkiye girdiğini söyleyen kadın şoke etti! Bilim insanları sonunda bunu da yaptı!

İskoçya'da, 18. yüzyılda yaşamış olduğu belirlenen ve 300 yıl önce şeytanla ilişkiye girdiği itirafı yüzünden hapse atılan Lilias Adie isimli cadı, 1704 yılında kaldığı hapishanede hayatını kaybetmişti.

Şeytanla ilişkiye girdiğini söyleyen kadın şoke etti! Bilim insanları sonunda bunu da yaptı!

Büyücü olduğu iddia edilen ve mezardan çıkmasından korkan halk tarafından cesedi İskoçya'da bulunan Fife sahilindeki bir taşın altına gömülen cadının kalıntıları, 1854 yılında bir grup avcı tarafından çıkarılıp müzede korumaya alınmıştı.

Şeytanla ilişkiye girdiğini söyleyen kadın şoke etti! Bilim insanları sonunda bunu da yaptı!

Kafatası ortadan kaybolan Adie'nin yüzünün neye benzediğini merak eden bilim insanları, harekete geçti.

Şeytanla ilişkiye girdiğini söyleyen kadın şoke etti! Bilim insanları sonunda bunu da yaptı!

Adie'nin kayıp kafatasının fotoğraflarından yararlanan uzmanlar, cadının yüzünü üç boyutlu sanal heykel ve adli tıp yöntemleri ile canlandırınca, ortaya çıkan görüntü şaşırttı.

Uzmanlar, Lilias Adie'nin yüzünün, beklediklerinden daha 'cana yakın bir kadın' olduğunu söyledi.

Şeytanla ilişkiye girdiğini söyleyen kadın şoke etti! Bilim insanları sonunda bunu da yaptı!

GİZEMİ HİÇBİR ZAMAN ÇÖZÜLEMEMİŞ TÜYLER ÜRPERTEN GİZEMLİ OLAYLAR

Sahile vuran gizemli ceset: Tamam Shud vakası

1 aralık 1948'de sabahın erken saatlerinde, Avustralya'nın Adelaide kentinin Somerton sahilinde kimliği belirsiz bir ceset bulundu. Bulunan ceset yaz mevsimi olmasına rağmen oldukça kalın giyimliydi, üzerindeki giysilerde hiçbir etiket yoktu ve sahilde bulunmasına rağmen kıyafetleri oldukça temizdi. Otopsi sonucu iç organlarının hali sebebiyle, belirsiz bir maddeyle zehirlendiği anlaşıldı. Olayın gizem kazanmasına sebep olan şey ise, adamın giydiği ceketin gizli bir cebinde bulunan Tamam Shud yazılı kağıt parçasıydı. Gazetelere verilen ilanlar sonucu, kağıdın koparıldığı kitap bulundu ve yazının Ömer Hayyam'ın bir şiirinin "Bitti, tamamlandı" anlamına gelen son dizesi olduğu öğrenildi. Kitabın arkasında yazılan telefon numarası da bir hemşireye aitti. Hemşire, kitabı 2. Dünya Savaşı sırasında Alfred adlı bir teğmene verdiğini söyledi. Alfred bulundu ve ilginç bir şekilde ön sayfasında hemşirenin el yazısının bulunduğu kitapta Taman Shud kısmının koparılmamış olduğu görüldü. Bu isimsiz cesedin sırrı o tarihten beri gizemini koruyor.

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