Şener Üşümezsoy depremi 20 gün önceden bildi! İstanbul'da daha büyük deprem olacak mı? "Marmara'da..."

İstanbul 6.2'lik depremle sarsıldı, gözler bir kez daha bilim insanlarına çevrildi. En dikkat çekici detay ise Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un 20 gün önce yaptığı uyarının bugün yaşanan depremle birebir örtüşmesi oldu. Sosyal medyada viral hale gelen açıklama, "Depremi bildi!" yorumlarını da beraberinde getirdi.