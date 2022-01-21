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Sadece tek bir damla yılan zehri insan kanını bakın ne hale getirdi! 55 milyonluk deney tehlikenin kanıtı

Youtube'da 'Davidsfeed' adındaki bir kanalın yaptığı deneyin izlenmesi sayısı 55 milyonu geçti. Sadece 4 dakika süren bu deneyin gösterdikleri aynı zamanda vahşi doğadaki tehlikenin de bir boyutu. Bir engerek yılanından alınan sadece tek bir damla zehri insan kaynına enjekte edildiği o deneyin sonuçları şoke etti. İşte sosyal medyayı sallayan o görüntüler.

21.01.2022 15:16 - Son Güncelleme: 21.01.2022 15:16
Sadece tek bir damla yılan zehri insan kanını bakın ne hale getirdi! 55 milyonluk deney tehlikenin kanıtı

Youtube üzerinden yaptığı deneylerle bilinen Davidsfeed'in 55 milyonu aşkın kişinin izlediği engerek zehri deneyi sosyal medyayı salladı.

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Sadece tek bir damla yılan zehri insan kanını bakın ne hale getirdi! 55 milyonluk deney tehlikenin kanıtı

Malezya engerek yılanından aldığı tek bir damla zehri insan kanına enjekte etti ve sonrasını tüm dünya izledi.

Sadece tek bir damla yılan zehri insan kanını bakın ne hale getirdi! 55 milyonluk deney tehlikenin kanıtı

Adeta bir korku filmini andıran o görüntüler tehlikenin boyutunu bir kez daha gösterdi.

Sadece tek bir damla yılan zehri insan kanını bakın ne hale getirdi! 55 milyonluk deney tehlikenin kanıtı
Sadece tek bir damla yılan zehri insan kanını bakın ne hale getirdi! 55 milyonluk deney tehlikenin kanıtı
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