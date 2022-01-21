Sadece tek bir damla yılan zehri insan kanını bakın ne hale getirdi! 55 milyonluk deney tehlikenin kanıtı
Youtube'da 'Davidsfeed' adındaki bir kanalın yaptığı deneyin izlenmesi sayısı 55 milyonu geçti. Sadece 4 dakika süren bu deneyin gösterdikleri aynı zamanda vahşi doğadaki tehlikenin de bir boyutu. Bir engerek yılanından alınan sadece tek bir damla zehri insan kaynına enjekte edildiği o deneyin sonuçları şoke etti. İşte sosyal medyayı sallayan o görüntüler.
21.01.2022 15:16
- Son Güncelleme: 21.01.2022 15:16
Youtube üzerinden yaptığı deneylerle bilinen Davidsfeed'in 55 milyonu aşkın kişinin izlediği engerek zehri deneyi sosyal medyayı salladı.