Şaban Ataş'ın cesedi bulundu! Yakın arkadaşı ve eşi yasak aşk yaşıyor iddiası ortalığı karıştırmıştı! İtiraf eski eş Emine'den geldi...

Müge Anlı İle Tatlı Sert programında ortalıktan kaybolan 3 çocuk babası Şaban Ataş'a ne olduğu araştırılmaya başlandı. Ataş'ın kuzeni şüpheli kayıpta Şaban'ın eşi ve yakın arkadaşı Burhanettin'in parmağı olabileceğine işaret etti. Hakkında çıkan iddialara yanıt veren Burhanettin, Şaban'ın kadın düşkünü olduğunu söyleyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ancak tanıklar, bu durumun asılsız olduğunu Burhanettin'in kadınlara sarkıntılık ettiğini belirtti. Yasak aşk iddialarının dikkat çektiği Şaban Ataş'ın sırlarla dolu kaybında flaş gelişme yaşandı. İddialara göre, programın ardından Müge Anlı'nın özel olarak konuştuğu eski eş Emine, cinayeti itiraf ederek cesedin yerini açıkladı. İşte gelişmeler...