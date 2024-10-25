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Romantik, duygulu, manalı, hayranlık uyandıran... AŞK SÖZLERİ: Sevgiliye etkileyici mesajlar!

Sevgiliye söylenecek aşk sözleri ile duygularınızı karşınızdaki kişiye yansıtabilir, onu duygu dolu güzel sözlerle mutlu edebilirsiniz. Hislerini yansıtmak için kelimeleri ve romantik sözleri tercih edenler için harikulade aşk sözleri burada! İşte romantik ve duygulu en güzel aşk sözleri ve şiirleri...

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Giriş Tarihi :25 Ekim 2024 , 09:53 Güncelleme Tarihi :25 Ekim 2024 , 09:52
Romantik, duygulu, manalı, hayranlık uyandıran... AŞK SÖZLERİ: Sevgiliye etkileyici mesajlar!

Karşınızdaki insanı sadece birkaç güzel sözle mutlu edip tüm gün yüzünde gülücükler açtırabilirsiniz. Sevgiliye, eşe söylenebilecek en güzel aşk sözlerini bir araya getirdik. Ünlü şairlerin en çok beğenilen aşk sözleri de bu listede. İşte hissettiğiniz güzel duyguları eşe, flörte ve sevgiliye haykırabileceğiniz aşk sözleri…

Romantik, duygulu, manalı, hayranlık uyandıran... AŞK SÖZLERİ: Sevgiliye etkileyici mesajlar!

Ben Sana Mecburum - Atilla İlhan

Ben sana mecburum bilemezsin

Adını mıh gibi aklımda tutuyorum

Büyüdükçe büyüyor gözlerin

Ben sana mecburum bilemezsin

İçimi seninle ısıtıyorum


Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor

Bu şehir o eski İstanbul mudur?

Karanlıkta bulutlar parçalanıyor

Sokak lambaları birden yanıyor

Kaldırımlarda yağmur kokusu

Ben sana mecburum sen yoksun

Romantik, duygulu, manalı, hayranlık uyandıran... AŞK SÖZLERİ: Sevgiliye etkileyici mesajlar!

2024 AŞK SÖZLERİ

💓Seni sevmek, hayatımın en büyük zenginliği ve en büyük mutluluğu.

💓Seninle geçirdiğim her an için sonsuz teşekkürler, seni seviyorum.

❤Seninle geçirdiğim her an, zamanın durduğu ve dünyanın en güzel yerinde olduğumu hissettiğim bir zaman tüneli gibi.

❤Seninle geçirdiğim her an, hayatımın en güzel şarkısını söylüyorum.

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