PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

Rojin Kabaiş öldürüldü mü? Cansız bedenini bulan kişi A Haber'e konuştu: "Ayakları simsiyahtı" | Dikkat çeken elbise detayı

Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ın cesedi 18 gün sonra bulundu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rojin Kabaiş kızımızın maalesef cansız bedeni ekiplerimiz tarafından Van Gölü Mollakasım Köyü sahilinde bulundu" diyerek acı haberi duyurdu. Genç Kabaiş'in cesedi, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırılırken, cesedi bulan kişi A Haber ekranlarına konuştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Ekim 2024 , 18:38 Güncelleme Tarihi :15 Ekim 2024 , 19:10
Rojin Kabaiş öldürüldü mü? Cansız bedenini bulan kişi A Haber’e konuştu: Ayakları simsiyahtı | Dikkat çeken elbise detayı

Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ın cansız bedeni 18 gün sonra bulundu.

Rojin Kabaiş öldürüldü mü? Cansız bedenini bulan kişi A Haber’e konuştu: Ayakları simsiyahtı | Dikkat çeken elbise detayı

20 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ın cansız bedeni, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sahilinden karayolu ile yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Tuşba ilçesine bağlı özellikle yazlıkların bulunduğu Mollakasım Mahallesi sahilinde bulundu.

Rojin Kabaiş öldürüldü mü? Cansız bedenini bulan kişi A Haber’e konuştu: Ayakları simsiyahtı | Dikkat çeken elbise detayı

OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Rojin Kabaiş'in Van Gölü sahilinde bulunan cesedi, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

SON DAKİKA