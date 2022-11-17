Vav TV İzle
Haberler Yaşam Resmindeki hatayı 9 saniyede tespit edebilir misiniz? Bu zekâ testi IQ’nuzu ortaya çıkartıyor! Herkes yapamaz!

Resmindeki hatayı 9 saniyede tespit edebilir misiniz? Bu zekâ testi IQ’nuzu ortaya çıkartıyor! Herkes yapamaz!

Bu tür beyin testleri, basit bir bulmacayı eğlenceli bir görev ekleyerek daha ilginç hale getirir. Çözümü taahhüt etmek için alışılmışın dışında düşünmeniz ve sorunu biraz farklı şekilde analiz etmeniz gerekir. Bu yüzden, Mum Işığında Akşam Yemeği Resminin içindeki gizli hatayı görmeniz gereken ilginç bir zeka oyunu bulduk.

takvim.com.tr
17.11.2022 16:04 - Son Güncelleme: 19.11.2022 12:13
Resmindeki hatayı 9 saniyede tespit edebilir misiniz? Bu zekâ testi IQ’nuzu ortaya çıkartıyor! Herkes yapamaz!

Eğlenceli sınavlar ve bulmacalar çözmekten hoşlanıyorsanız, bu zeka oyunu tam size göre! Zeka oyunları, analitik yönünüzü kullanmanızı ve beyninizin farklı bir şekilde çalışmasını sağlar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Resmindeki hatayı 9 saniyede tespit edebilir misiniz? Bu zekâ testi IQ’nuzu ortaya çıkartıyor! Herkes yapamaz!

Resimde, bir çiftin mum ışığında yemek yerken resmin içine gizlenmiş hatayı görmeniz gerekiyor. Resimde bir kadın ve bir erkeğin masanın ortasında yanan mumlarla yemek yediğini görebilirsiniz. Çift güzel vakit geçiriyor ve lezzetli yemekler yiyor. Ancak resimdeki hatayı tespit edebildiniz mi?

Resmindeki hatayı 9 saniyede tespit edebilir misiniz? Bu zekâ testi IQ’nuzu ortaya çıkartıyor! Herkes yapamaz!

Cevap oldukça basit ama zor olduğu için soruyu cevaplamadan önce resme dikkatlice bakmanız gerekmektedir. Bir uyarı olarak, bu zeka oyununun cevapları sorunun hemen altında verilmiştir, bu yüzden fazla ileri kaydırıp hile yapmadığınızdan emin olun!

Resmindeki hatayı 9 saniyede tespit edebilir misiniz? Bu zekâ testi IQ’nuzu ortaya çıkartıyor! Herkes yapamaz!

Zeka Sorusu Cevabı

Bu beyin bulmacasında, bir çiftin lezzetli yemekler yerken keyifli vakit geçirdiği Mum Işığında Akşam Yemeği Resmi içindeki hatayı tanımlamanız gerekiyor. İlk başta, düşündüğünüzden daha ince bir ayrıntı olduğu için hatayı hemen fark edemeyebilirsiniz. Ancak birkaç dakika sonra resimdeki hatayı tanımlayabilirsiniz. e? Adamın kullandığı masadaki çatal bıçak takımına bakın.

Resmindeki hatayı 9 saniyede tespit edebilir misiniz? Bu zekâ testi IQ’nuzu ortaya çıkartıyor! Herkes yapamaz!

Size kolaylık sağlamak için, aşağıdaki resimde verilen hatayı vurguladık:

Yani resimdeki hata, adamın iki elinde de çatal kullanmasıdır. Bıçak kayıp ve adam eti çatalla kesiyor.

Bu zeka oyunu biraz zordu ama çözmek için daha az zamana ihtiyaç duyduğu için basitti.

Resmindeki hatayı 9 saniyede tespit edebilir misiniz? Bu zekâ testi IQ’nuzu ortaya çıkartıyor! Herkes yapamaz!

Bu tür akıl bilmeceleri, matematik becerileri gerektirmez, ancak basit bir bilgi ve yanal düşünme testidir. Ancak, cevabı birkaç dakika içinde anladığınızda kesinlikle harika hissettiriyor.

SON DAKİKA