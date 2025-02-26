Ramazan örnek tok tutan sahur menüsü; Sahurda ne yenir, ne yenmez?

Ramazan ayında sahur ve iftar hazırlıkları devam ediyor. Sahurda seçilen besinler, gün boyu açlık ve susuzluk hissiyatını doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle sahurda, tok tutan ve susuzluk yapmayan gıdalar tercih edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Peki, sahurda hangi yiyecekler yenmeli ve hangilerinden kaçınılmalı? Sahurda su alımına ne kadar dikkat edilmeli? İşte, sahurda tüketilmesi gereken besinler hakkında öneriler…