Ramazan ayında tok tutan susatmayan yiyecekler (besinler) - Ramazan'da tok tutan mucizevi besinler!

Ramazan ayı, maneviyatın ve birlikteliğin yanı sıra, sağlıklı beslenmenin de önem kazandığı özel bir dönemdir. Uzun saatler boyunca oruç tutarken gün boyu dinç kalmak ve sağlıklı bir şekilde orucu tamamlamak için doğru besin seçimleri büyük önem taşır. Vücudumuzun oruca alışma sürecinde enerjisini koruyabilmesi ve gün boyu tokluk hissi yaşayabilmemiz için dikkat etmemiz gereken beslenme önerilerini sizler için derledik. Peki gün boyu tok kalmak için nasıl beslenmeliyiz? Ramazan ayı içerisinde tüketebileceğiniz uzun süre tokluk hissi veren besinleri sizler için derledik. İşte gün boyu tok tutan ve susatmayan yiyecekler ve içecekler...
Ramazan ayı, manevi duyguların yoğunlaştığı ve oruç ibadetinin yerine getirildiği bir aydır. Oruç tutarken hem sağlıklı beslenmek hem de tok kalmak önemlidir. Ramazan ayında sağlıklı beslenerek hem oruç tutarken daha rahat hisseder hem de genel sağlığınızı korumuş olursunuz.
PROTEİN VÜCUDUMUZDA HAYATİ ÖNEM TAŞIR
Vücuttaki enerji üretiminin yüzde15'i tüketilen proteinli gıdalardan sağlanırken hücre onarımı ve gelişim için de protein vücudumuzda hayati önem taşır. Oruçta tok tutan yiyecekler, özellikle proteinden zengin olan gıdalardır. Bu gıdaların başında yumurta, beyaz peynir ve et grubu yiyecekler gelir. Bu gıdalar uzun sürede sindirildiği için tokluk hissini sağlar.
SAHURDA PROTEİNDEN ZENGİN GIDALAR TERCİH EDİLMELİ
Sahurda da yine proteinden zengin gıdalara yönelinmeli, tok tutması açısından sahurda da mutlaka yumurta, bol beyaz peynirli tam buğday ekmeği ile hazırlanmış bir tost, tarçınlı laktozsuz süt ile bir mini kahvaltı ile güne başlanmalıdır.