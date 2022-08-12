PTT 2022 personel alımında son viraj! Başvuru şartları belli oldu! 5.500 - 10.000 TL Maaş! KPSS’siz, sınavsız 10 binin üzerinde boş kadro

PTT başvuru şartları ortaya çıktı. Peki PTT personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir? PTT ne kadar maaş veriyor? 2022 yılında binlerce kişi PTT alımlarının başlamasını bekliyor. Bu noktada son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. İşte Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) personel alımı hakkında detaylar...