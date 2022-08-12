PTT 2022 personel alımında son viraj! Başvuru şartları belli oldu! 5.500 - 10.000 TL Maaş! KPSS'siz, sınavsız 10 binin üzerinde boş kadro
PTT personel alımı başladı mı sorusu sıkça araştırılırken hangi kadrolarda alım yapılacağı da merak konusu oldu. Boş kontenjanlar hangi illerde ve toplamda kaç kişi alınacağı da araştırılan konular arasında yer alıyor. Son yıllarda alım yapmayan Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'nün 2022 yılında binlerce kişilik alım ilanı duyurması bekleniyor. 5.500 - 10.000 TL arası maaş! KPSS puanıyla ve KPSS'siz alım yapılacak. Bu yıl 10 binin üzerinde boş kadro olacağı iddia ediliyor. İşte detaylar...
12.08.2022 19:22 - Son Güncelleme: 12.08.2022 19:22
PTT başvuru şartları ortaya çıktı. Peki PTT personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir? PTT ne kadar maaş veriyor? 2022 yılında binlerce kişi PTT alımlarının başlamasını bekliyor. Bu noktada son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. İşte Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) personel alımı hakkında detaylar...
PTT bünyesinde çalışmak isteyenler gün sayıyor. Kamuda personel olmak isteyenler PTT personel alımlarının başlayacağı tarihi öğrenmek istiyor. Öncelikle PTT personel alımına ilişkin kurumdan henüz net bir açıklama yapılmadığını belirtelim. Öte yandan PTT personel alımına ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.