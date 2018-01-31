Pizza, hamburger, dondurma yedi, bu hale geldi

Floridalı 25 yaşındaki Regan Patterson isimli kadın pizza, hamburger ve dondurma yiyerek kilo verdi. Hala yaptığı diyete devam eden Regan insanların kendisi gibi kilo verebileceğini instagram hesabından kanıtladı.



Okul döneminde oldukça aktif olan ve yemek yemeğe devam eden Regan, okulu bittikten sonra hareket etmeyi bırakınca kio almaya başladı. Vücudunda olabildiğince fazla kilolarını kapatacak şekilde giyinen ve denize gitmekten kaçınan Regan, bir süre sonra vücudunu şekillendirmeye ihtiyaç duyduğunu fark etti. Yaşam tarzında küçük değişiklikler yapan ve spora başlayan Regan, haftada 2 ya da 3 gün spor yaptı.