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Pasta yerine bakın ne kestiler! Tüm dünya bu olayı ve onları konuşuyor!

Pasta yerine bakın ne kestiler! Tüm dünya bu olayı ve onları konuşuyor! Evlenen çiftlerin hayatlarının en özel anlarından biridir pasta kesimi. Bu bağlamda düğünler de ise garip ve eğlenceli anlar yaşanabilmektedir. Bu önemli günlerini ölümsüzleştirmek isteyen çiftlere kimi zaman düğüne katılan misafirlerin yaptıkları damga vuruyor. Haberimizde düğüne gelen davetlilerin yaptıkları şoke eden olayları derledik.

21.01.2020 12:53 - Son Güncelleme: 21.01.2020 12:53
Tüm dünya bu olayı ve onları konuşuyor! Pasta yerine bakın ne kestiler

Evlenen çiftlerin hayatlarının en özel anlarından biridir pasta kesimi. Bu bağlamda düğünler de ise garip ve eğlenceli anlar yaşanabilmektedir. Bu önemli günlerini ölümsüzleştirmek isteyen çiftlere kimi zaman düğüne katılan misafirlerin yaptıkları damga vuruyor. Haberimizde düğüne gelen davetlilerin yaptıkları şoke eden olayları derledik.

Tüm dünya bu olayı ve onları konuşuyor! Pasta yerine bakın ne kestiler
Tüm dünya bu olayı ve onları konuşuyor! Pasta yerine bakın ne kestiler
Tüm dünya bu olayı ve onları konuşuyor! Pasta yerine bakın ne kestiler
Tüm dünya bu olayı ve onları konuşuyor! Pasta yerine bakın ne kestiler
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