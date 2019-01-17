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Osmanlı İmparatorluğu dönemi arşivi açıldı! İşte Osmanlı İmparatorluğu döneminden daha önce hiç görmediğiniz kareler

Osmanlı İmparatorluğu arşivi açıldı... Getty Araştırma Enstitüsü, dijitalleştirdiği Osmanlı dönemi fotoğraf koleksiyonunu ücretsiz kullanıma açtı. Arşiv, Fransız koleksiyoncu Pierre de Gigord'un 1980'lerde Türkiye'ye yaptığı seyahatler sırasında topladığı 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl başlarına ait Osmanlı dönemi fotoğraflarını içeriyor. İşte Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait arşivde yer alan o kareler...

17 Ocak 2019 Perşembe, 19:32:33 Güncelleme: 20:13:42
Osmanlı İmparatorluğu dönemi arşivi açıldı! İşte Osmanlı İmparatorluğu döneminden daha önce hiç görmediğiniz kareler

Getty Araştırma Enstitüsü, dijitalleştirdiği Osmanlı dönemi fotoğraf koleksiyonunu ücretsiz kullanıma açtı.

Osmanlı İmparatorluğu dönemi arşivi açıldı! İşte Osmanlı İmparatorluğu döneminden daha önce hiç görmediğiniz kareler

Arşiv, Fransız koleksiyoncu Pierre de Gigord'un 1980'lerde Türkiye'ye yaptığı seyahatler sırasında topladığı 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl başlarına ait Osmanlı dönemi fotoğraflarını içeriyor.

Osmanlı İmparatorluğu dönemi arşivi açıldı! İşte Osmanlı İmparatorluğu döneminden daha önce hiç görmediğiniz kareler

Kullanıma açılan fotoğraflar, Osmanlı kent mimarisini, kentsel ve doğal manzaraları, bin yıllık uygarlığın arkeolojik alanlarını ve Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında yaşayan insanların hareketli yaşamını betimliyor.

Osmanlı İmparatorluğu dönemi arşivi açıldı! İşte Osmanlı İmparatorluğu döneminden daha önce hiç görmediğiniz kareler

Albümlerden toplanıp dijitalleştirilen fotoğraflar, pazarları, meydanları, tarihi yapıları, sokak satıcılarını, komutan Enver Paşa gibi devlet görevlilerini de içeriyor.

Osmanlı İmparatorluğu dönemi arşivi açıldı! İşte Osmanlı İmparatorluğu döneminden daha önce hiç görmediğiniz kareler

İşte Osmanlı arşivinden bugüne dek görülmeyen fotoğraflardan bazıları...

Piramitler önünde poz veren Türk turist grubu, 1870-1929.

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