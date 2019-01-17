Osmanlı İmparatorluğu dönemi arşivi açıldı! İşte Osmanlı İmparatorluğu döneminden daha önce hiç görmediğiniz kareler
Osmanlı İmparatorluğu arşivi açıldı... Getty Araştırma Enstitüsü, dijitalleştirdiği Osmanlı dönemi fotoğraf koleksiyonunu ücretsiz kullanıma açtı. Arşiv, Fransız koleksiyoncu Pierre de Gigord'un 1980'lerde Türkiye'ye yaptığı seyahatler sırasında topladığı 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl başlarına ait Osmanlı dönemi fotoğraflarını içeriyor. İşte Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait arşivde yer alan o kareler...
17 Ocak 2019 Perşembe, 19:32:33 Güncelleme: 20:13:42
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