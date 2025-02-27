Oruca nasıl niyet edilir? Ezandan sonra oruca niyet edilir mi?

NİYET ETMEDEN ORUÇ TUTULUR MU?

Oruç ibadetinin temel şartlarından biri niyettir. İslam'a göre niyet edilmeden tutulan oruç geçerli sayılmaz. Kalpten niyet etmek yeterli olsa da, niyeti sözlü olarak ifade etmek daha faziletli kabul edilir. Sahura kalkmak da niyet yerine geçer. Ramazan orucu adak oruçları ve nafile oruçlar için niyet süresi, güneşin batımından itibaren ertesi gün öğle vaktine kadar devam eder. Ancak imsaktan sonra niyet edilecekse, bu süre içinde herhangi bir şey yenilip içilmemiş ve orucu bozacak bir fiil gerçekleştirilmemiş olması gerekir. Aksi takdirde, gündüz yapılan niyet geçerli olmaz.

Ramazan orucunda her gün için ayrı ayrı niyet edilmesi gerekmektedir. Bu niyet "Yarınki Ramazan orucuna niyet ettim" şeklinde söylenebilir.