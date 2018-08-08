Ordu felaketi yaşıyor! Fatsa sele teslim
Ordu Fatsa'da yaşanan etkili sağanak yağış nedeniyle binaların giriş ve zemin katlarında bulunan birçok ev ve iş yerini su bastı. Selin etkili olduğu bölgede araçlar ve yollar zarar gördü.
8 Ağustos 2018 Çarşamba, 15:29:14 Güncelleme: 15:31:40
Ordu'nun Fatsa ilçesinde dün gece başlayan sağanak, su baskınlarına yol açtı.
Şiddetli yağmur nedeniyle Konakbaşı Mahallesi'ndeki Fatsa Organize Sanayi Bölgesi su altında kaldı.
Bölgede caddeler nehre dönerken, bazı fabrikaları da su bastı.
Öte yandan yağmur Bolaman, Yalıköy, Perşembe Kırlı bölgelerinde de etkili oldu.
Bölgede küçük çaplı heyelanlar meydana gelirken, dereler de taştı.