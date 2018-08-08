Yol Durumu

Ordu felaketi yaşıyor! Fatsa sele teslim

Ordu Fatsa'da yaşanan etkili sağanak yağış nedeniyle binaların giriş ve zemin katlarında bulunan birçok ev ve iş yerini su bastı. Selin etkili olduğu bölgede araçlar ve yollar zarar gördü.

8 Ağustos 2018 Çarşamba, 15:29:14 Güncelleme: 15:31:40
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Ordu felaketi yaşıyor! Fatsa sele teslim

Ordu'nun Fatsa ilçesinde dün gece başlayan sağanak, su baskınlarına yol açtı.

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Ordu felaketi yaşıyor! Fatsa sele teslim

Şiddetli yağmur nedeniyle Konakbaşı Mahallesi'ndeki Fatsa Organize Sanayi Bölgesi su altında kaldı.

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Ordu felaketi yaşıyor! Fatsa sele teslim

Bölgede caddeler nehre dönerken, bazı fabrikaları da su bastı.

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Ordu felaketi yaşıyor! Fatsa sele teslim

Öte yandan yağmur Bolaman, Yalıköy, Perşembe Kırlı bölgelerinde de etkili oldu.

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Ordu felaketi yaşıyor! Fatsa sele teslim

Bölgede küçük çaplı heyelanlar meydana gelirken, dereler de taştı.

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