Ordu felaketi yaşıyor! Fatsa sele teslim

Ordu Fatsa'da yaşanan etkili sağanak yağış nedeniyle binaların giriş ve zemin katlarında bulunan birçok ev ve iş yerini su bastı. Selin etkili olduğu bölgede araçlar ve yollar zarar gördü.

8 Ağustos 2018 Çarşamba, 15:29:14 Güncelleme: 15:31:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





