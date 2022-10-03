Onur Şener'in katilleri TUTUKLANDI MI, kaç yıl hapis cezası aldı? Onur Şener'in katillerinin ifadeleri ortaya çıktı mı? İşte Onur Şener'in katillerinin isimleri ve öldürüldüğü mekan

Onur Şener'in ise ikindi namazına müteakip Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi. Emniyet güçleri cinayet sonrası soruşturma başlattı. İlker K., Ali G., Semih S. ile birlikte eğlendikleri J.E. ve G.G. isimli iki kadın gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.