Onur Şener'in katilleri TUTUKLANDI MI, kaç yıl hapis cezası aldı? Onur Şener'in katillerinin ifadeleri ortaya çıktı mı? İşte Onur Şener'in katillerinin isimleri ve öldürüldüğü mekan
Ankara'nın Çankaya ilçesinde dün gece meydana gelen olay Türkiye'nin gündemine oturdu. Bir eğlence mekanında sahne alan müzisyen Onur Şener ile bir masadaki müşteriler arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada kesici bir aletle vücuduna aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Şener, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili başta İlker Y. ile Ali G. Semih S., Jale E., ve Gözde G. olmak üzere toplam 5 şüpheli yağoşam gözaltı sonrası emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Peki Onur Şener'in katilleri TUTUKLANDI MI, kaç yıl hapis cezası aldı? Onur Şener evli mi, eşi kim? Onur Şener'in öldürüldüğü mekan ortaya çıktı! İşte detaylar...
03.10.2022 16:16 - Son Güncelleme: 03.10.2022 16:54
Ankara'da "istek şarkı" cinayeti yaşandı. Çayyolu semtindeki bir eğlence yerinde meydana gelen olayda eğlenmeye gelen bir grup Onur Şener'den şarkı istedi.
Onur Şener, eğlence yerinin çıkışında 3 zanlının saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdı. Boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Onur Şener'in ise ikindi namazına müteakip Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi. Emniyet güçleri cinayet sonrası soruşturma başlattı. İlker K., Ali G., Semih S. ile birlikte eğlendikleri J.E. ve G.G. isimli iki kadın gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.