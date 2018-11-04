Önce hangisine yardım ederdiniz? Sosyal medyayı karıştıran test!
Sosyal medyayı sallayan bu test hem aklın hemde vicdanınızı sorgularken, kişiliğiniz hakkında bir takım ipuçları da veriyor. Pek siz, bu fotoğraftaki dörtlüden önce hangisine yardım ederdiniz?
4 Kasım 2018 Pazar, 16:30:40 Güncelleme: 16:45:06
Hangisine daha önce yardım edersin? Sosyal medyayı karıştıran test
Sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler bu soru çözenlerin kişiliği hakkında önemli ipuçları veriyor.
Bir hastane koridorunda yardımınıza ihtiyacı olan 4 kişi var. Numaralandırılmış insanlar arasından hangisine ilk önce yardım ederdiniz?
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