Önce hangisine yardım ederdiniz? Sosyal medyayı karıştıran test!

Sosyal medyayı sallayan bu test hem aklın hemde vicdanınızı sorgularken, kişiliğiniz hakkında bir takım ipuçları da veriyor. Pek siz, bu fotoğraftaki dörtlüden önce hangisine yardım ederdiniz?

4 Kasım 2018 Pazar, 16:30:40 Güncelleme: 16:45:06
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Önce hangisine yardım ederdiniz? Sosyal medyayı karıştıran test!

Hangisine daha önce yardım edersin? Sosyal medyayı karıştıran test
Sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler bu soru çözenlerin kişiliği hakkında önemli ipuçları veriyor.

Bir hastane koridorunda yardımınıza ihtiyacı olan 4 kişi var. Numaralandırılmış insanlar arasından hangisine ilk önce yardım ederdiniz?

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Önce hangisine yardım ederdiniz? Sosyal medyayı karıştıran test!

Eğer 1 numaradaki yaşlı teyzeyi tercih ettiyseniz; katı ahlaki değerlere sahipsiniz ve geçmişten bugüne taşınan geleneklere saygı duyuyorsunuz. Problemlere her zaman rasyonel bir bakış açısıyla yaklaşıp asla düşünmeden hareket etmiyorsunuz.

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Önce hangisine yardım ederdiniz? Sosyal medyayı karıştıran test!

Eğer 2 numaradaki çocuğu tercih ettiyseniz; hassas bir yapınız var ve daha önce birkaç kez başkaları tarafından incitilmişsiniz. Arkadaşlarınız her daim sizin yanınızda kendilerini rahat hissediyorlar çünkü çevrenizdekilere karşı fazlasıyla fedakarsınız.

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Önce hangisine yardım ederdiniz? Sosyal medyayı karıştıran test!

3 numaradaki sakat adamı tercih ettiyseniz; anı yaşamaktan, iyi vakit geçirmekten hoşlanan bir yapınız var. Yaygaradan hoşlanmazsınız ve asla insanların size söylediklerinden fazlasını yapmazsınız. Doğuştan liderlik özelliklerine sahipsiniz.

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Önce hangisine yardım ederdiniz? Sosyal medyayı karıştıran test!

4 numaradaki hemşireyi tercih ettiyseniz; uyumlu ve iyimser birisiniz. Hayatın her zaman rengarenk taraflarını görmeyi tercih ediyorsunuz ve sorunları nadiren önemsiyorsunuz. İletişim konusunda oldukça başarılı bir yapınız var. İnsanlarla bağlantı kurmanın mutlaka bir yolunu buluyorsunuz.

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