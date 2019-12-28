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Ölüm ise kaçınılmaz - Korkusuz aslan 20 sırtlanın arasında kaldı! Sonrasında bakın neler oldu?

Korkusuz aslan 20 sırtlanın arasında kaldı! Sonrasında bakın neler oldu? Vahşi doğada yaşanan görüntüler bazen akılalmaz olaylara dönüşebiliyor. Bu bağlamda cesur aslan 20 sırtlanın arasında kaldı! Sonrasında bakın neler oldu? Aslanlar ve sırtlanlar vahşi doğada ölümüne düşmandırlar. Karşılaştıkları anlarda birbirlerinin yavrularını öldürürler. Vahşi doğada bir aslan ve bir sırtlan karşı karşıya geldiğinde her zaman aslan kazanır. Ancak bir aslan yirmi sırtlana karşı kendini koruyamaz. Sürü halinde yaşan sırtlanlardan biri, bir anlık da olsa sürüden ayrı düşünce aslana av olmaktan kurtulamıyor. Sürü halinde yaşan sırtlanlardan biri, bir anlık da olsa sürüden ayrı düşünce aslana av olmaktan kurtulamıyor. Vahşi dünyanın hakimi aslanlar bu sefer bir sırtlan sürüsü ile karşılaşıyor.

28.12.2019 14:34 - Son Güncelleme: 28.12.2019 14:34
Cesur aslan 20 sırtlanın arasında kaldı! Sonrasında bakın neler oldu? Kaçınılmaz ölüm!

Sırtlan klanının ortasında kalan aslan ve kaçınılmaz ölüm! Sonrasında ise bakın ne oldu? Aslanlar ve sırtlanlar vahşi doğada ölümüne düşmandırlar. Karşılaştıkları anlarda birbirlerinin yavrularını öldürürler. Vahşi doğada bir aslan ve bir sırtlan karşı karşıya geldiğinde her zaman aslan kazanır. Ancak bir aslan yirmi sırtlana karşı kendini koruyamaz. Sürü halinde yaşan sırtlanlardan biri, bir anlık da olsa sürüden ayrı düşünce aslana av olmaktan kurtulamıyor. Vahşi dünyanın hakimi aslanlar bu sefer bir sırtlan sürüsü ile karşılaşıyor. Gece avlanmayı seven aslanlar, en acımasız olduğu saatlerini yaşıyor. Aslanlar genel itibari ile Afrika kıtasında yaşarlar. Afrika da yaşayan jaguar, kaplan ve leoparla birlikte 4 büyük kedigillerden olan aslanların erkekleri ortalam ağırlıkları 200 kilogramdır.

Cesur aslan 20 sırtlanın arasında kaldı! Sonrasında bakın neler oldu? Kaçınılmaz ölüm!

ASLAN SIRTLANIN BELİNİ BÖYLE KIRDI

Sürü halinde yaşan sırtlanlardan biri, bir anlık da olsa sürüden ayrı düşünce aslana av olmaktan kurtulamıyor. Vahşi dünyanın hakimi aslanlar bu sefer bir sırtlan sürüsü ile karşılaşıyor. Gece avlanmayı seven aslanlar, en acımasız olduğu saatlerini yaşıyor. Sırtlar sürüsü ise sürekli aslanları rahatsız ediyor.

Cesur aslan 20 sırtlanın arasında kaldı! Sonrasında bakın neler oldu? Kaçınılmaz ölüm!

Sırtlanların bu rahatsız edici hareketlerine dayanamayan bir aslan sürüden ayrı düşen bir sırtlanı yerden yere vurup belini kırıyor. Diğer sırtlanların aslana saldırması ile kurtulabilen sırtlan, sürünerek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Ancak daha fazla sürüyemediği bedeni ile orada can verdi.

Cesur aslan 20 sırtlanın arasında kaldı! Sonrasında bakın neler oldu? Kaçınılmaz ölüm!

Bbc Earth'ün 'hanedanlar' isimli belgesel serisinde Red isimli erkek aslanın, yirmiden fazla sırtlanın ortasında kaldığı anlar yayınlandı. Vahşi doğada tek aşına kalan erkek aslan, sırtlanlar tarafından köşeye sıkıştırıldı. Bir diğer olaysa ise; Sürü halinde yaşan sırtlanlardan biri, bir anlık da olsa sürüden ayrı düşünce aslana av olmaktan kurtulamadı. Bu fotoğraflar Afrika'nın vahşi yaşam alanlarında kaydedildi. Bakarken tüyleriniz diken diken olacak.

Cesur aslan 20 sırtlanın arasında kaldı! Sonrasında bakın neler oldu? Kaçınılmaz ölüm!

Aslanlar hayvanlar aleminin en güçlü hayvanları arasında sayılıyor. Fakat diğer yırtıcılarda onlarsan aşağı kalmıyor. Sırtlanlar aslanların en büyük düşmandır. Aslanlar ne kadar güçlü olsalar da bazen yardıma ihtiyaç duyarlar. BBC Earth belgeselinde etrafı sırtlanlarla çevrelenmiş yalnız bir aslan konu edildi. Aslanın imdadına kuzeni yetişti.

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