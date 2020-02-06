Olaylar kan dondurdu! Dünyanın en acayip yılı! 1917'de olanlara inanamayacaksınız!

Dünyanın en ilginç yılı! 1917'de yaşananlara çok şaşıracaksınız. Şu andan tam 103 yıl önce, 1917 yılı dünya tarihinin gelmiş geçmiş en acayip yılı olabilir. Birinci Dünya Savaşı devam ediyordu. Rusya'da iki devrim yaşanıyordu bu sırada. Ama şimdi bunları bir kenara bırakıyoruz ve biraz daha 1917 yılını asıl ilginç kılan olaylara geçiyoruz. Hem tarihe hem de insanlığın tuhaf anlayışına şaşırmaya hazır olun. İşte 1917 yılında yaşanmış birbirinden ilginç o olaylar...