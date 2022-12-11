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Haberler Yaşam Okan Bayülgen'li reklamla hacizli otel satmaya kalktılar! Bakanlık VClub'la ilgili inceleme başlattı

Okan Bayülgen'li reklamla hacizli otel satmaya kalktılar! Bakanlık VClub'la ilgili inceleme başlattı

Okan Bayülgen'in oynadığı reklamlarla "yüksek gelir" garantisi sunarak adeta mezardan bile küçük 1 metrekarelik hisselerle 9 bin kişiye otel satmaya çalışan VClub'la ilgili Ticaret Bakanlığı ve SPK inceleme başlattı.

11.12.2022 07:43 - Son Güncelleme: 11.12.2022 07:43
Okan Bayülgen’li reklamla hacizli otel satmaya kalktılar! Bakanlık VClub’la ilgili inceleme başlattı

TV'lere, internet sitelerine verdiği Okan Bayülgen'li reklamlarda yüksek gelir garantisi sunarak, mezardan bile küçük bir metrekarelik hisselerle 9 bin kişiye otel satmaya kalkan VClub'a inceleme başlatıldı. Yeni ponzi sistemine Ticaret Bakanlığı el attı.

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Okan Bayülgen’li reklamla hacizli otel satmaya kalktılar! Bakanlık VClub’la ilgili inceleme başlattı

Sistem 'aldatıcı reklam' ve 'devremülk mevzuatı' açısından incelemeye alındı. Sermaye Piyasası Kurulu da bir ticari faaliyetin gelirine ortak olma vaadiyle yasalara aykırı olarak para toplama girişiminde bulunan şirketle ilgili ön inceleme yapıyor.

Okan Bayülgen’li reklamla hacizli otel satmaya kalktılar! Bakanlık VClub’la ilgili inceleme başlattı

200 MİLYON TL TOPLADILAR
Daha önce bol vaatli reklam kampanyalarıyla vatandaştan para toplayan sonunda da batan sistemlere yenisinin eklendiğini SABAH gündeme getirmişti. Okan Bayülgen'li reklamlarla herkesi Alaçatı ve Bodrum'da otel sahibi yapmayı vaat eden VClub'ın modeli de benzerlerini hatırlatmıştı.

Okan Bayülgen’li reklamla hacizli otel satmaya kalktılar! Bakanlık VClub’la ilgili inceleme başlattı

VClub reklamlarında yatırımcılara küçük bütçelerle ve tapulu olarak yatırım olanağı sağladığını iddia ediyor. Alaçatı ve Bodrum otelleri için bu yolla 1.000 kişiden 200 milyon TL'den fazla para toplandı.

Yeni ponzi sistemi şöyle işliyor: Alaçatı'da 132 odalı doğal sit alanına kurulu The S Oteli tapuda 1/9000 hisseye bölündü. Otel birer metrekare şeklinde vatandaşa satılıyor. Mezardan bile küçük bir metrekarelik hisse için vatandaştan 325 bin TL isteniyor.

Okan Bayülgen’li reklamla hacizli otel satmaya kalktılar! Bakanlık VClub’la ilgili inceleme başlattı

Kaba bir hesapla, otel 3 milyar TL değerlemeyle vatandaşa satılmaya çalışılıyor. Hisse alanlara otelin gelirinden pay verileceği de iddia ediliyor. Ancak otelin ne gelir yaratacağına ilişkin bilgi de verilmiyor. Şu ana kadar 400 kişi bu ağa takıldı.

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