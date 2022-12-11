Okan Bayülgen'li reklamla hacizli otel satmaya kalktılar! Bakanlık VClub'la ilgili inceleme başlattı
Okan Bayülgen'in oynadığı reklamlarla "yüksek gelir" garantisi sunarak adeta mezardan bile küçük 1 metrekarelik hisselerle 9 bin kişiye otel satmaya çalışan VClub'la ilgili Ticaret Bakanlığı ve SPK inceleme başlattı.
TV'lere, internet sitelerine verdiği Okan Bayülgen'li reklamlarda yüksek gelir garantisi sunarak, mezardan bile küçük bir metrekarelik hisselerle 9 bin kişiye otel satmaya kalkan VClub'a inceleme başlatıldı. Yeni ponzi sistemine Ticaret Bakanlığı el attı.
200 MİLYON TL TOPLADILAR
Daha önce bol vaatli reklam kampanyalarıyla vatandaştan para toplayan sonunda da batan sistemlere yenisinin eklendiğini SABAH gündeme getirmişti. Okan Bayülgen'li reklamlarla herkesi Alaçatı ve Bodrum'da otel sahibi yapmayı vaat eden VClub'ın modeli de benzerlerini hatırlatmıştı.
VClub reklamlarında yatırımcılara küçük bütçelerle ve tapulu olarak yatırım olanağı sağladığını iddia ediyor. Alaçatı ve Bodrum otelleri için bu yolla 1.000 kişiden 200 milyon TL'den fazla para toplandı.
Yeni ponzi sistemi şöyle işliyor: Alaçatı'da 132 odalı doğal sit alanına kurulu The S Oteli tapuda 1/9000 hisseye bölündü. Otel birer metrekare şeklinde vatandaşa satılıyor. Mezardan bile küçük bir metrekarelik hisse için vatandaştan 325 bin TL isteniyor.