Okan Bayülgen’li reklamla hacizli otel satmaya kalktılar! Bakanlık VClub’la ilgili inceleme başlattı

VClub reklamlarında yatırımcılara küçük bütçelerle ve tapulu olarak yatırım olanağı sağladığını iddia ediyor. Alaçatı ve Bodrum otelleri için bu yolla 1.000 kişiden 200 milyon TL'den fazla para toplandı.

Yeni ponzi sistemi şöyle işliyor: Alaçatı'da 132 odalı doğal sit alanına kurulu The S Oteli tapuda 1/9000 hisseye bölündü. Otel birer metrekare şeklinde vatandaşa satılıyor. Mezardan bile küçük bir metrekarelik hisse için vatandaştan 325 bin TL isteniyor.