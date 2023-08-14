O ilimizde adeta dolup taşıyor! 1 KG'su 250 bin TL! Toplayıp satanlar zengin oluyor! Pırlanta değerinde bitki

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UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük Safranbolu, nadir ve paha biçilmez bir bitkinin üretimine ev sahipliği yapıyor. Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok sektörde kullanılan bu bitki, toprakla buluşarak büyüsünü ortaya koyuyor. Zorlu emek ve titizlikle yetiştirilen bu bitkinin her aşaması, değerini katlayarak artırıyor. İşte bu özel bitkinin eşsiz hikayesi...